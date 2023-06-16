Спасатели решают, отменять ли запрет на разведение костров на Иванову ночь

При разведении костра в частном саду необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в отношении своей жизни и имущества.

Спасательный департамент со среды установил пожароопасное время по всей Эстонии, и для предотвращения масштабных пожаров запрещается разводить костры, использовать гриль и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой.