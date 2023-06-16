Решение о том, будет ли временно отменен запрет на огонь в Иванову ночь, спасатели примут в предстоящий понедельник.
Спасатели решают, отменять ли запрет на разведение костров на Иванову ночь
При принятии решения спасатели учтут индекс пожарной опасности, количество лесных и ландшафтных пожаров, дисциплинированность людей.
При разведении костра в частном саду необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в отношении своей жизни и имущества.
Спасательный департамент со среды установил пожароопасное время по всей Эстонии, и для предотвращения масштабных пожаров запрещается разводить костры, использовать гриль и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой.