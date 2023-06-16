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Спасатели решают, отменять ли запрет на разведение костров на Иванову ночь

BNS
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Решение о том, будет ли временно отменен запрет на огонь в Иванову ночь, спасатели примут в предстоящий понедельник.

При принятии решения спасатели учтут индекс пожарной опасности, количество лесных и ландшафтных пожаров, дисциплинированность людей.

При разведении костра в частном саду необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в отношении своей жизни и имущества.

Спасательный департамент со среды установил пожароопасное время по всей Эстонии, и для предотвращения масштабных пожаров запрещается разводить костры, использовать гриль и курить в местах с лесной и другой растительностью и торфяной почвой.

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