Белобровцев и Евграфов о переходе школ на эстонский: в жертву непродуманной реформе приносят знания детей

Опорных специалистов ищите и оплачивайте сами

Примерно та же ситуация с опорными специалистами – логопедами, спецпедагогами, психологами и социальными педагогами: их не хватает едва ли не больше, чем учителей. При этом государство в лице Министерства образования не намерено выделять дополнительные ресурсы для привлечения новых опорных специалистов.

В ответ на соответствующий наш вопрос Кристина Каллас написала, что «если есть необходимость в создании дополнительных ставок опорных специалистов, то средства на это изыскивает само учебное заведение или же самоуправление (владелец школы)». А это в перспективе опять неподъемная нагрузка на школьный или муниципальный бюджет.

Министр пишет, что «подходящим и быстрым решением с сентября 2024 года может быть, например, создание самоуправлением центра опорных услуг, специалисты которого оказывали бы помощь учебным учреждениям всех городов/волостей муниципалитета». Замечательно, но, во-первых, создание такого учреждения также требует времени и немалых средств; во-вторых, с его созданием количество опорников, готовых приступить к работе, автоматически не увеличится – их все равно нужно где-то брать. А при отсутствии специалистов на рынке труда единственным вариантом для директоров остается переманивать их друг у друга, что, естественно, никак не способствует улучшению ситуации в целом.

И в заключение: министр образования указывает, что «при возникновении проблемных ситуаций важно, чтобы все стороны вносили свой вклад в решение проблем в соответствии с установленными законодательством задачами, делали это добросовестно, профессионально и с должным усердием». С этим трудно не согласиться, и это действительно должно быть общей целью, но есть одно серьезное «но»: пока мы больше видим желание любыми способами продавить закон в его нынешнем виде, не считаясь с реалиями и очевидными несостыковками; видим, как государство требует от местных самоуправлений и школ соблюдения всех пунктов принятого закона, которые ставят, по сути, невыполнимые задачи. При этом по-прежнему остается без ответа главный вопрос в контексте реформы образования: где взять учителей, которых катастрофически не хватает, и где взять методики?