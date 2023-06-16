АУДИТ ⟩ Slava Ukraini продолжит деятельность, правление считает, что нарушения закона не было

Как Тохвер, так и назначенная в правление бывший высокий государственный чиновник Марика Приске дали понять, что у организации еще остаются и доверие к ней, и деньги на счету. «У Slava Ukraini прежде всего сохраняется финансовая обязанность правильно использовать собранные пожертвования, а также моральное обязательство восстановить по мере возможности желание людей помогать. От этого скандала пострадали абсолютно все организации», - сказала Приске во время устроенной Delfi прямой трансляции.

Тохвер также на пресс-конференции в ответ на вопрос Delfi о ходе расследования сказал, что с получением документов из Украины есть сложности. По словам Тохвера, НКО Slava Ukraini и сама общалась со следователями.

«В ходе аудита расматривалось, какие документы имеются и насколько они соответствуют эстонским законам. Следующим этапом будет выяснение того, все ли работало эффективно. Но этим занимается полиция. Нам нет смысла проводить дублирующее расследование. Мы остановимся на этом аудите», - сказал Тохвер журналистам и добавил, что документация оказалась лучше, чем можно было изначально предполагать.

Глава совета и член правления дали журналистам понять, что НКО Slava Ukraini планирует в дальнейшем более точно направлять свою деятельность, находить заслуживающих доверие партнеров и выбирать только действительно необходимые проекты.