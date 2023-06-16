АУДИТ ⟩ Slava Ukraini продолжит деятельность, правление считает, что нарушения закона не было

По словам главы совета НКО Slava Ukraini Кристо Тохвера, на общем собрании совета единогласно было решено продолжить деятельность организации. Как сказал Тохвер, правление на основании изученных документов считает, что организация не нарушала законы.
Как Тохвер, так и назначенная в правление бывший высокий государственный чиновник Марика Приске дали понять, что у организации еще остаются и доверие к ней, и деньги на счету. «У Slava Ukraini прежде всего сохраняется финансовая обязанность правильно использовать собранные пожертвования, а также моральное обязательство восстановить по мере возможности желание людей помогать. От этого скандала пострадали абсолютно все организации», - сказала Приске во время устроенной Delfi прямой трансляции.
Тохвер также на пресс-конференции в ответ на вопрос Delfi о ходе расследования сказал, что с получением документов из Украины есть сложности. По словам Тохвера, НКО Slava Ukraini и сама общалась со следователями.
«В ходе аудита расматривалось, какие документы имеются и насколько они соответствуют эстонским законам. Следующим этапом будет выяснение того, все ли работало эффективно. Но этим занимается полиция. Нам нет смысла проводить дублирующее расследование. Мы остановимся на этом аудите», - сказал Тохвер журналистам и добавил, что документация оказалась лучше, чем можно было изначально предполагать.
Глава совета и член правления дали журналистам понять, что НКО Slava Ukraini планирует в дальнейшем более точно направлять свою деятельность, находить заслуживающих доверие партнеров и выбирать только действительно необходимые проекты.
По словам Тохвера, Йоханна-Мария Лехтме и сейчас состоит в НКО Slava Ukraini, но никакой другой роли у нее нет. Марика Приске ответила на вопрос о Лехтме так: «По всей видимости, у Йоханны непростая ситуация, так что я не могу комментировать это вместо нее. Но то, что она не дает комментариев, не означает, что ее комментарии не могли бы быть понятными».
Говоря об истории о возможных махинациях с закупленными автомбилями со стороны руководимого связанного с Геннадием Васькивом фонда All For Victory, Тохвер сказал, что ни он, ни Приске не могут знать, все ли обстоит так, как описывалось в прессе, потому что их там не было. Лехтме также очень выборочно делилась с ними комментариями на этот счет.
Среди прочего Приске дала знать, что НКО Slava Ukraini решила поддержать суммой в 50 000 евро ученическую фирму Milspray из Выру, которая разработала камуфляжную краску в виде спрея.
Госпрокурор в мае возбудил уголовное прозводство, чтобы расследовать использование собранных НКО Slava Ukraini в виде пожертвований денег. Уголовное производство было начато в связи с подозрениями в незаконном присвоении средств. Возникшие подозрения в то же самое время начали расследовать и украинские власти.