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Видео погони ⟩ Пьяный водитель на бешеной скорости пытался скрыться от полиции

rus.postimees.ee
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Фото: Pilt videost

Этой весной, а именно вечером 10 апреля, один из водителей по дороге с ограничением скорости в 90 км/ч решил проехать со скоростью 164 км/ч.

Водитель умышленно проигнорировал приказ полицейских остановиться, который был передан водителю впереди идущего автомобиля полицейской машиной работающими сине-красными проблесковыми маячками. Лихач также употреблял алкоголь.

Руководитель патруля отделения полиции Центральной Эстонии Алар Смирнов подтвердил, что полицейский патруль на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Ярвамаа зафиксировал превышение скорости в районе с ограничением в 90 км/ч и подал автомобилю сигнал остановиться, который водитель, к сожалению, проигнорировал и стал на большой скорости скрываться от полиции. «Однако водитель через некоторое время сам остановился на обочине», - сказал он.

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