Видео погони ⟩ Пьяный водитель на бешеной скорости пытался скрыться от полиции

Руководитель патруля отделения полиции Центральной Эстонии Алар Смирнов подтвердил, что полицейский патруль на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Ярвамаа зафиксировал превышение скорости в районе с ограничением в 90 км/ч и подал автомобилю сигнал остановиться, который водитель, к сожалению, проигнорировал и стал на большой скорости скрываться от полиции. «Однако водитель через некоторое время сам остановился на обочине», - сказал он.