Рассеянный водитель на перекрестке врезался в робота-курьера. Кто виноват?

Один из редких случаев аварии с участием автомобиля и робота произошел в конце прошлого года, когда на пешеходном переходе в Таллинне под мигающим желтым светом автомобиль столкнулся с посылочным роботом Starship. Робота отбросило и протащило через перекресток 20 метров, пока водитель наконец не смог остановиться. Передняя часть автомобиля была повреждена, но у робота повреждения были более серьезными: одно колесо оторвалось, также была повреждена рама подвески. К настоящему времени обстоятельства аварии выяснены, а ущерб возмещен.

«В конкретном случае виноват был водитель. Однако не все так однозначно – не при каждом столкновении робота и автомобиля вина непременно лежит на водителе. В конкретном случае робот долгое время находился в пути и собирался закончить маршрут, перейдя дорогу, – описал ситуацию руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд. – Водитель должен быть способен останавливаться перед любым препятствием на пути, будь то робот или человек. Эта логика предоставила роботу преимущество перед автомобилем».