Рассеянный водитель на перекрестке врезался в робота-курьера. Кто виноват?

Столкновения посылочных роботов и автомобилей крайне редки. Эти роботы хоть и небольшие, но при этом они – полноценные участники городского пространства.
Один из редких случаев аварии с участием автомобиля и робота произошел в конце прошлого года, когда на пешеходном переходе в Таллинне под мигающим желтым светом автомобиль столкнулся с посылочным роботом Starship. Робота отбросило и протащило через перекресток 20 метров, пока водитель наконец не смог остановиться. Передняя часть автомобиля была повреждена, но у робота повреждения были более серьезными: одно колесо оторвалось, также была повреждена рама подвески. К настоящему времени обстоятельства аварии выяснены, а ущерб возмещен.
«В конкретном случае виноват был водитель. Однако не все так однозначно – не при каждом столкновении робота и автомобиля вина непременно лежит на водителе. В конкретном случае робот долгое время находился в пути и собирался закончить маршрут, перейдя дорогу, – описал ситуацию руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд. – Водитель должен быть способен останавливаться перед любым препятствием на пути, будь то робот или человек. Эта логика предоставила роботу преимущество перед автомобилем».
Посылочный робот сам по себе не является участником дорожного движения: он не пешеход, не водитель, и даже не транспортное средство по смыслу правил дорожного движения. Однако в конкретном случае речь не шла о том, что жертвой аварии стал именно робот, поскольку ошибка водителя была очевидной, и он сам признал, что отвлекся и из-за движущегося по соседней полосе автобуса не заметил крохотного курьера.
Если столкновение между посылочным роботом и автомобилем произошло, например, на нерегулируемом пешеходном переходе, ответственность будет нести робот. Согласно Закону о дорожном движении, на переходе у робота такие же права, как у велосипедиста или человека на самокате – у него нет преимущества перед водителем. Так что роботу приходится ждать, пока проедут все машины, уступать ему дорогу нет смысла.
Столкновение посылочного робота и автомобиля на этот раз закончилось так: ущерб роботу на сумму в 2500 евро на основании договора дорожного страхования возместила компания ERGO, а ущерб автомобилю в размере 2400 евро возместило страхование каско.
Роботы уже много лет курсируют по дорогам Эстонии, и аварии с ними случаются редко. Полицейская статистика демонстрирует, что не происходило ДТП с участием посылочных роботов, в которых пострадали бы люди. Отдельной статистики по авариям с участием посылочных роботов или других автономных транспортных средств не ведется. Насколько известно специалистам ERGO, имел место всего один случай, когда с посылочным роботом столкнулся автомобиль, который и понес за это ответственность.