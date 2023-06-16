Госсуд оставил без изменений приговор женщине, работавшей на китайскую разведку

В том, что касается направленных против государства преступлений, суд решил ужесточить наказание, которого добивалась прокуратура, и приговорить Мутсо за заговор против Эстонской Республики к четырем годам и шести месяцам тюрьмы, за шпионаж против Эстонской Республики и оказание ему поддержки к восьми годам и шести месяцам тюрьмы, а за наркопреступление к шести месяцам тюрьмы. По оценке суда, более легкие наказания можно счесть покрытыми более строгим, поэтому Мутсо должна будет отбыть восемь лет и шесть месяцев реального тюремного заключения.

По мнению суда, это наказание соответствует личности Мутсо, степени ее вины, а также согласовано с интересами защиты правопорядка. При назначении наказания суд учел, что у Мутсо нет прошлых судимостей, но с учетом ее осознанных действий, мотива ее преступления и продолжительности действий нельзя назвать это случайным эпизодом в ее жизни. Это была осознанная и продолжительная деятельность, которую прекратило вмешательство органов охраны правопорядка.

Также следует учесть, что общество не может не отреагировать жестким образом на ситуацию, в которой лицо преднамеренно и с целью извлечения выгоды представляет угрозу для безопасности Эстонской Республики, сотрудничая против Эстонской Республики с организацией разведки зарубежного государства в интересах этой организации. Общество нуждается в безопасности и знании, что подобных лиц наказывают продолжительным тюремным сроком – это, с одной стороны, действует положительно и внушает людям чувство безопасности, а с другой, подает обществу четкий сигнал о последствиях подобных действий.