Три эстонские фирмы приближают будущее с полностью автоматизированной доставкой еды

Вчерашний тестовый день был первым случаем, когда в Эстонии велась такая предпринимательская деятельность. Занимающееся разработкой технологии автономного управления автомобилем предприятие Clevon до сих пор сосредотачивалось на доставке на дом посылок и еды в сотрудничестве с компаниями DPD, DHL Express Estonia, а также с компанией IKI в Вильнюсе.

И компания KFC Eesti до сих пор направляла свои заказы клиентам с помощью людей-курьеров компании Fudy.

Все три предприятия все-таки верят, что будущее доставки еды за автомотизацией. Вместе компании пришли к выводу, что все возможности для работы технологий будущего в доставке еды в Эстонии имеются уже в настоящем, и решили протестировать, можно ли уже прямо сейчас применить робота-курьера для доставки на дом заказа из ресторана.

Фото: Clevon

Исполнительный директор Clevon Сандер-Себастьян Агур результатами тестового проекта доволен: «Будущее наступило, и мы несказанно взволнованы, что смогли вместе с KFC и Fudy протестировать основанную на технологиях Clevon курьерскую услугу. У клиентов KFC была хорошая возможность быстро оформить заказ у Fudy и получить его с помощью самого эффективного беспилотного транспортного средства, что поддерживает наше общее видение надежного будущего».