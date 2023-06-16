Три эстонские фирмы приближают будущее с полностью автоматизированной доставкой еды

Компании Clevon, KFC Eesti ja Fudy продемонстрировали в четверг в Таллинне, что роботизированная доставка на дом заказанной еды - это не картины из отдаленного будущего, а уже существующая - по крайней мере, в Эстонии - реальность. Вчера в ресторане KFC Tondi в Таллинне был проведен тестовый день, в рамках которого заказанную через приложение Fudy еду доставляли роботы-курьеры предприятия Сlevon.
Вчерашний тестовый день был первым случаем, когда в Эстонии велась такая предпринимательская деятельность. Занимающееся разработкой технологии автономного управления автомобилем предприятие Clevon до сих пор сосредотачивалось на доставке на дом посылок и еды в сотрудничестве с компаниями DPD, DHL Express Estonia, а также с компанией IKI в Вильнюсе.
И компания KFC Eesti до сих пор направляла свои заказы клиентам с помощью людей-курьеров компании Fudy.
Все три предприятия все-таки верят, что будущее доставки еды за автомотизацией. Вместе компании пришли к выводу, что все возможности для работы технологий будущего в доставке еды в Эстонии имеются уже в настоящем, и решили протестировать, можно ли уже прямо сейчас применить робота-курьера для доставки на дом заказа из ресторана.
Исполнительный директор Clevon Сандер-Себастьян Агур результатами тестового проекта доволен: «Будущее наступило, и мы несказанно взволнованы, что смогли вместе с KFC и Fudy протестировать основанную на технологиях Clevon курьерскую услугу. У клиентов KFC была хорошая возможность быстро оформить заказ у Fudy и получить его с помощью самого эффективного беспилотного транспортного средства, что поддерживает наше общее видение надежного будущего».
По словам маркетингового руководителя KFC Baltikum Анетт Кутти, KFC очень приятно быть частью инновационного проекта: «Исходя из глобальных трендов, мы хотели исследовать готовность местных клиентов к ситуации, когда еда доставляется на место не курьером, а искусственым интеллектом. Приятно констатировать, что интерес клиентов к тестовому дню был велик, и обратная связь оказалась в разы позитивнее, чем можно было ожидать», - радостно заметила Кутти.
На фоне удорожания жизни также дорожает и еда, а также услуги, так что удорожанием не останется незатронутой и услуга по доставке еды. Ко всему прочему, усугубляющейся проблемой Эстонии является и недостаток рабочей силы: работников приходится искать как ресторанам, так и курьерским фирмам. Хотя бы частичная автоматизация доставки еды на дом могла бы помочь уменьшить кризис с рабочей силой и оптимизировать расходы. Робот-курьер фирмы Clevon не нуждается в водителе для доставки еды, так как он может так перемещаться среди автомобилей в потоке уличного движения, что отдельного курьера для оказания услуги доставки не требуется.
В четверг все операции по доставке еды на дом роботами-курьерами прошли гладко и показали, что автономная доставка еды на дом уже сейчас - по крайней мере, в Эстонии - может быть реальностью. Для работников ресторанов процесс остается привычным, они не передают заказ курьеру-человеку, а кладут его в шкафчик курьера-робота. Сделавший через Fudy заказ клиент получает при подтверждении заказа PIN-код, который нужно будет ввести, чтобы открыть шкафчик и забрать еду. Получившие в пятницу свои заказы у роботов клиенты говорили, что были позитивно удивлены такой услугой.