Сотрудничал с РФ: Сергея Середенко признали виновным в антигосударственной деятельности

Уголовная коллегия Госсуда оставила в силе обвинительный приговор Середенко и не согласилась с позицией защиты о неконституционности уголовно-правовых норм, лежащих в основе обвинения.

Коллегия отметила, что защита независимости и территориальной целостности Эстонии, а также конституционного строя являются весомыми конституционными ценностями, дающими законное основание для ограничения свободы слова. Утверждения правозащитника, что Эстония объявила о нулевой терпимости к критике государственных учреждений и о том, что это цензура, не следует принимать всерьез.

Госсуд в своем решении коснулся использования такой информации в качестве доказательства по уголовному делу, которая была собрана Полицией безопасности как агентством безопасности. По делу Середенко, помимо прочего, доказательствами послужили две сводки по добыче информации, но большая часть информации, на которой они основывались, не попала в материалы уголовного дела, поскольку составляет государственную тайну.

Коллегия подчеркнула, что в целом обвиняемый и его защитник должны иметь возможность ознакомиться с доказательствами, но допускаются исключения, например, по соображениям государственной безопасности, методов работы полиции, защиты свидетелей.

В случае непредоставления сведений защитнику суд все равно должен иметь возможность проверить, какой интерес перевешивает необходимость обеспечения права на защиту. Если ту же информацию можно собрать в рамках обычных уголовно-процессуальных процедур, то это следует сделать.

Двойная компетенция Полиции безопасности как органа безопасности и органа по расследованию и наблюдению не должна использоваться для искусственного ограничения доступа защитника к информации, которую он мог видеть в деле, расследуемом другим следственным органом.