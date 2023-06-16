Сотрудничал с РФ: Сергея Середенко признали виновным в антигосударственной деятельности

В опубликованном в пятницу решении Госсуд признал наказание Сергея Середенко за преступление против государства обоснованным.
Прокуратура обвинила Сергея Середенко в сотрудничестве на правах гражданина Эстонии в 2009-2021 годах с семью лицами, действовавшими в интересах и по поручению российских государственных органов. Его цель состояла в том, чтобы помочь им в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии и поддержать деятельность антиэстонской разведки.
Согласно обвинению, Середенко участвовал в деятельности России по оказанию влияния, готовя и публикуя на основе полученных из России инструкций статьи в поддержку целей внешней политики и политики безопасности России, направленных на раскол эстонского общества и дискредитацию государственных институтов.
Он также принимал участие в мероприятиях учреждений и организаций, связанных с деятельностью влияния и планированием их деятельности. Кроме того, он собирал и передавал интересующую Россию информацию о том, что происходило в эстонском обществе и политике.
Уездный суд признал Середенко виновным в создании и поддержании отношений против Эстонской Республики и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы. Окружной суд оставил решение без изменений.
Окружной суд отклонил утверждение защитника, что Середенко выступал в качестве независимого исследователя или адвоката. Середенко тесно сотрудничал с российскими государственными учреждениями и организациями, и ему часто предписывали тему, содержание и тон статей. Так что это была заказная работа, а не самостоятельная экспертиза или анализ. Также Середенко явно занимался продвижением образа так называемого Русского мира, а не защитой прав личности от произвола государства.
Уголовная коллегия Госсуда оставила в силе обвинительный приговор Середенко и не согласилась с позицией защиты о неконституционности уголовно-правовых норм, лежащих в основе обвинения.
Коллегия отметила, что защита независимости и территориальной целостности Эстонии, а также конституционного строя являются весомыми конституционными ценностями, дающими законное основание для ограничения свободы слова. Утверждения правозащитника, что Эстония объявила о нулевой терпимости к критике государственных учреждений и о том, что это цензура, не следует принимать всерьез.
Госсуд в своем решении коснулся использования такой информации в качестве доказательства по уголовному делу, которая была собрана Полицией безопасности как агентством безопасности. По делу Середенко, помимо прочего, доказательствами послужили две сводки по добыче информации, но большая часть информации, на которой они основывались, не попала в материалы уголовного дела, поскольку составляет государственную тайну.
Коллегия подчеркнула, что в целом обвиняемый и его защитник должны иметь возможность ознакомиться с доказательствами, но допускаются исключения, например, по соображениям государственной безопасности, методов работы полиции, защиты свидетелей.
В случае непредоставления сведений защитнику суд все равно должен иметь возможность проверить, какой интерес перевешивает необходимость обеспечения права на защиту. Если ту же информацию можно собрать в рамках обычных уголовно-процессуальных процедур, то это следует сделать.
Двойная компетенция Полиции безопасности как органа безопасности и органа по расследованию и наблюдению не должна использоваться для искусственного ограничения доступа защитника к информации, которую он мог видеть в деле, расследуемом другим следственным органом.
Госсуд отметил, что в деле Середенко все три уровня судов проверили данные, которые легли в основу сводок по закупкам информации, и удостоверились, что они достоверны и что при их сборе соблюдались законы.