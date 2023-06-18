В это сложно поверить, но bZ4X – первый электрокар, сошедший с конвейера под брендом Toyota. Например, гибридный Prius начали продавать в 1997 году, то есть 27 лет назад. Удалось ли японцам создать по-настоящему интересный электромобиль или таковым в нем является только название.

При первом взгляде на bZ4X можно заметить определенное сходство с другими моделями марки, но в то же время видно, что машина сильно отличается от всего, что ранее сходило с конвейера. Об этом можно также судить и по реакции людей на дороге и парковках торговых центрах. Честно, впервые видел, чтобы прохожие останавливались рядом с машиной и ходили вокруг нее кругами, изучая каждый сантиметр кузова.