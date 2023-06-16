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POSTIMEES В БРЮССЕЛЕ ⟩ Министр обороны США: русские показали нам пару подбитых танков с тысячи разных ракурсов

Решено: Украина получит истребители F-16
Эвелин Калдоя
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Российские кадры горящей украинской бронетехники.
Российские кадры горящей украинской бронетехники. Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Украина получила твердое обещание из Брюсселя отправить им истребители F-16, но пока никто не решается сказать, когда самолеты будут поставлены.

Радостную новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания украинской контактной группы, то есть заседания в так называемом формате Рамштайна, которое состоялось в штаб-квартире НАТО. На вопрос журналистов, как прошла встреча, Резников ответил, что услышал важные новости о «птичьей коалиции» («коалиции истребителей»прим. ред.).

«В прошлый раз я ходил сюда с символикой истребителей. В тот раз я получил обещание от наших партнеров, что начнется подготовка и мы вместе построим консорциум истребителей», – сказал Резников.

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