POSTIMEES В БРЮССЕЛЕ ⟩ Остин: русские показали нам пару подбитых танков с тысячи разных ракурсов

Радостную новость сообщил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания украинской контактной группы, то есть заседания в так называемом формате Рамштайна, которое состоялось в штаб-квартире НАТО. На вопрос журналистов, как прошла встреча, Резников ответил, что услышал важные новости о «птичьей коалиции» («коалиции истребителей» – прим. ред. ).

«В прошлый раз я ходил сюда с символикой истребителей. В тот раз я получил обещание от наших партнеров, что начнется подготовка и мы вместе построим консорциум истребителей», – сказал Резников.