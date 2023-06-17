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ВИДЕО ⟩ Один из красивейших пляжей Эстонии могут захлестнуть помои и нечистоты

Kuuuurija
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Пляж Каукси.
Пляж Каукси. Фото: Shutterstock

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы отправимся к Чудскому озеру. Жители живописного прибрежного района Каукси боятся, что в скором времени это место будет поглощено запахом фекалий.

Один из самых известных и красивых пляжей с золотистым песком на Чудском озере находится в Каукси. Прошлым летом после Иванова дня Каукси посетило рекордное количество отдыхающих. Однако сейчас жители деревень Каукси и Куру обеспокоены тем, что местное самоуправление планирует построить в их районе новую очистную станцию, а помои и нечистоты будут откачивать через пляж Каукси прямо в Чудское озеро.

По словам местного жителя Тыниса Рохтма, место пересечения ручьев Каукси и Россели важно в этой истории потому, что вода, прошедшая через планируемую новую очистную станцию, начнет поступать в Чудское озеро через ручей Каукси, который во время весенних паводков и сильных ливней он выходит из берегов. Кстати, песчаный пляж Чудского озера, куда впадает ручей Каукси, находится примерно в пятистах метрах отсюда.

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