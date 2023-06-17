ВИДЕО ⟩ Один из красивейших пляжей Эстонии могут захлестнуть помои и нечистоты

Один из самых известных и красивых пляжей с золотистым песком на Чудском озере находится в Каукси. Прошлым летом после Иванова дня Каукси посетило рекордное количество отдыхающих. Однако сейчас жители деревень Каукси и Куру обеспокоены тем, что местное самоуправление планирует построить в их районе новую очистную станцию, а помои и нечистоты будут откачивать через пляж Каукси прямо в Чудское озеро.