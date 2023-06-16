В домохозяйствах волости Сауэ снижен напор воды, жителей просят не поливать траву

Kovek сообщает, что потребление воды в Сауэской волости достигло критических объемов, учитывая, что признаков окончания засухи не видно. Предприятие в своем письме указывает, что главной проблемой остается использование воды для поливания травы, что происходит преимущественно по вечерам, когда традиционно увеличивается потребление воды и в других целях.

Поливание травы в настоящее время бесполезно, в связи с угрозой возгорания косить траву на газонах нельзя, отмечается в извещении.

Kovek подчеркивает, что если потребление воды будет расти и дальше, тогда стоит ожидать проблем с напором воды и с ее доступностью.

Предприятие водоснабжения также добавило, что при нынешних погодах нельзя использовать воду и для наполнения бассейнов, равно как и в других связанных с большим расходом воды целях.

Напор воды уже снижен

Посольку люди игнорируют предупреждения, в некоторых районах напор воды уже снижен в качестве профилактической меры. Если подобное неразумное потребление воды продолжится, тогда напор воды будет снижен дополнительно, что повлечет за собой проблемы с использованием воды в домах, поскольку бытовая техника и душевые смесители не будут нормально работать, сообщает Kovek.

В заключительной части своего письма Kovek напоминает, что водоснабжение в самую первую очередь предусмотрено для бытовых нужд людей.