В июне перед судом предстал 27-летний Агур, который напал на свою бывшую жену, а также угрожал убить ее и ее ребенка.
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«Я перережу горло тебе и ребенку»: житель Эстонии предстал перед судом за жестокое нападение
Согласно обвинению, 28 ноября прошлого года в час ночи в доме он напал на свою бывшую жену Б.Р. в присутствии ее несовершеннолетнего ребенка. В постановлении суда говорится, что Агур, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил Б.Р. за руки и стал сжимать их. Затем он на кухне несколько раз толкнул Б.Р. в сторону открытого люка в подвал, намереваясь затолкать ее туда.