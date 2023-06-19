«Я перережу горло тебе и ребенку»: житель Эстонии предстал перед судом за жестокое нападение

Согласно обвинению, 28 ноября прошлого года в час ночи в доме он напал на свою бывшую жену Б.Р. в присутствии ее несовершеннолетнего ребенка. В постановлении суда говорится, что Агур, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил Б.Р. за руки и стал сжимать их. Затем он на кухне несколько раз толкнул Б.Р. в сторону открытого люка в подвал, намереваясь затолкать ее туда.