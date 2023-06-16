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На заседании НАТО принято решение об усилении ПВО на восточном фланге

BNS
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Встреча министров обороны стран НАТО.
Встреча министров обороны стран НАТО. Фото: Kaitseministeerium

В пятницу, на второй день встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе министры обсудили темы сдерживания и обороны НАТО в целях подготовки к июльскому саммиту в Вильнюсе. Среди принятых решений было усиление противовоздушной обороны, что было важно и для Эстонии.

«Основная цель Вильнюсского саммита - показать, что НАТО навсегда перешла к усиленной оборонной позиции. В связи с этим мы ожидаем из Вильнюса важнейшего решения по подтверждению оборонных планов НАТО, но уже сегодня в Брюсселе мы получили подтверждение еще одного важного для нас решения - НАТО достигла договоренности об усилении ПВО, а это означает ротации подразделений ПВО на восточном фланге НАТО», - заявил министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

В контексте достигнутой договоренности усиление ПВО означает, что в дополнение к эффективной ПВО с истребителями на восточном крыле НАТО будут ротироваться подразделения ПВО с зенитными комплексами.

«В настоящее время на основании двустороннего соглашения у Эстонии есть испанские системы противовоздушной обороны NASAMS, и в соответствии с новой моделью мы можем начать планировать и следующие ротации», - пояснил министр обороны.

Министры обороны дополнительно обсудили региональные оборонные планы, утверждение которых приведет к существенному изменению в направлении укрепления оборонной позиции. «Поскольку планы, силы и возможности НАТО должны обеспечивать защиту каждого сантиметра территории альянса с самого начала конфликта, в Вильнюсе должны быть утверждены планы региональной обороны НАТО, чтобы совместно отрабатывать оборону от нападения России», - добавил Певкур.

В дополнение к утверждению оборонных планов, в интересах Эстонии достичь в Вильнюсе более амбициозного соглашения НАТО о расходах на оборону, которое позволило бы укрепить безопасность в сегодняшней ухудшившейся обстановке безопасности и в ситуации, когда большинство европейских стран пожертвовали значительные часть своего вооружения и боеприпасов на Украину. В качестве целевого показателя расходов на оборону Эстония стремится немедленно обеспечить 2 процента ВВП и достичь 2,5 процента в долгосрочной перспективе.

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