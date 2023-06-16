На заседании НАТО принято решение об усилении ПВО на восточном фланге

«Основная цель Вильнюсского саммита - показать, что НАТО навсегда перешла к усиленной оборонной позиции. В связи с этим мы ожидаем из Вильнюса важнейшего решения по подтверждению оборонных планов НАТО, но уже сегодня в Брюсселе мы получили подтверждение еще одного важного для нас решения - НАТО достигла договоренности об усилении ПВО, а это означает ротации подразделений ПВО на восточном фланге НАТО», - заявил министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

В контексте достигнутой договоренности усиление ПВО означает, что в дополнение к эффективной ПВО с истребителями на восточном крыле НАТО будут ротироваться подразделения ПВО с зенитными комплексами.

«В настоящее время на основании двустороннего соглашения у Эстонии есть испанские системы противовоздушной обороны NASAMS, и в соответствии с новой моделью мы можем начать планировать и следующие ротации», - пояснил министр обороны.

Министры обороны дополнительно обсудили региональные оборонные планы, утверждение которых приведет к существенному изменению в направлении укрепления оборонной позиции. «Поскольку планы, силы и возможности НАТО должны обеспечивать защиту каждого сантиметра территории альянса с самого начала конфликта, в Вильнюсе должны быть утверждены планы региональной обороны НАТО, чтобы совместно отрабатывать оборону от нападения России», - добавил Певкур.