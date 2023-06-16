Фонд SALK избежал уголовного производства

Департамент полиции и погранохраны (PPA) на минувшей неделе получил заявление о преступлении в отношении фонда SA Liberaalne Kodanik или SALK, в котором SALK обвинялся в оказании влияния на результаты выборов. В итоге было принято решение не начинать производство.
«Нарушение избирательной свободы является преступлением в том случае, если кому-то мешают выразить свою истинную волю на выборах, или если на его волю воздействуют незаконным образом, используя служебное положение, насилие, зависимость от лица, совершившего преступление, или мошенничество», - сообщает PPA.
«Мошенничество означает создание неправильной картины действительных обстоятельств, и в представленном заявлении о преступлении не содержалось достаточной информации о том, что SALK обманывал избирателей и таким мошенничеством побудил их проголосовать за какую-то конкретную партию», - говорится в сообщении.
Начало уголовного производства, по сообщению PPA, возможно только в том случае, если есть достаточно оснований считать, что преступление было совершено. Начинать уголовное производство для того, чтобы искать признаки преступления, запрещено, и по этой причине Центральная уголовная полиция сочла, что на основании представленного заявления о преступлении уголовное производство начато не будет.
Это решение может быть обжаловано в Государственной прокуратуре.