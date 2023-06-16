ФОТО ⟩ По улицам Тарту ползала экзотическая змея. Жителям пришлось вызывать полицейских

Жители Тарту обнаружили ползущую по центру города экзотическую змею, а так как сами не знали, что с ней делать, - сообщили в полицию.
«Сначала мы тоже не знали, что делать со змеей. О змеином патруле не могло быть и речи, причин для ее задержания тоже не было, поэтому мы передали рептилию специалистам ветклиники Эстонского университета естественных наук», - говорится в сообщении Лыунаской префектуры, опубликованном в социальных сетях.
В Клинике мелких животных Эстонского университета естественных наук порталу Lemmik сказали, что это калифорнийская королевская змея, владельца которой искали через группу в Facebook под названием «Экзотические домашние животные».