ФОТО ⟩ По улицам Тарту ползала экзотическая змея. Жителям пришлось вызывать полицейских

«Сначала мы тоже не знали, что делать со змеей. О змеином патруле не могло быть и речи, причин для ее задержания тоже не было, поэтому мы передали рептилию специалистам ветклиники Эстонского университета естественных наук», - говорится в сообщении Лыунаской префектуры, опубликованном в социальных сетях.