Погибший в Харьюмаа легендарный воздухоплаватель и раньше попадал в аварии

В 2019 году пилотируемый Тикком воздушный шар врезался в линии электропередачи в Сакуской волости, после чего возникла сильная вспышка, но, к счастью, никто не пострадал. «Такие случаи время от времени происходят, когда при приземлении возникает сильный порыв ветра, и шар уносит в нежелательном направлении», - говорил он тогда Delfi.

Годом ранее тоже ветер помешал полету Тикка на воздушном шаре, который в итоге приземлился между домов в столичном районе Кристийне. «Если погода спокойная, шар приземляется почти вертикально. Если сильный ветер, то ты летишь далеко», - сказал он тогда ERR, добавив, что не случилось ничего странного или опасного.

Десять лет назад на проходившем в Ляэнемаа празднике клубники на внезапно взлетевшем шаре застряла женщина, которая в итоге упала с высоты около десяти метров и получила сильный удар.

Как писало тогда издание Lääne Elu, шар должен был подниматься в воздух только на закате, а днем он должен был быть лишь аттракционом: в это время на шар могли забираться посетители. Инцидент произошел именно днем.