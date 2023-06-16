НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА ⟩ Таллинн обязывает владельцев частных домов содержать зеленые насаждения, но где взять воду для полива?

«Уже сейчас нужно подумать, как подготовиться к следующему лету, и есть ли в хозяйстве способы накопить воду на более длительный срок, – порекомендовал он. – О решении проблемы должны думать не только жители, но и застройщики, планирующие новые проекты и водоканалы. В ряде стран наблюдается тенденция учитывать потребность в расходе оросительной воды уже при планировании жилых домов, а необходимая система сбора оросительной воды уже проектируется сразу как элемент здания».

Руководитель отдела окружающей среды и устойчивого развития Tallinna Vesi Прийт Каппак ранее заявил Postimees, что они не могут воспрепятствовать чрезмерному потреблению водопроводной воды во время засухи, но могут, со своей стороны, ему не способствовать.

«Поскольку в последние годы периоды без осадков становятся все чаще и длиннее, чем раньше, мы критически пересмотрели устойчивость предоставляемой нами услуги и в будущем, в том числе возможности нашей компании по снижению общего расхода воды в засушливые периоды, чтобы растущее число клиентов и воздействие на окружающую среду за счет увеличивающегося потребления воды с годами были как можно меньше», – пояснил Каппак.