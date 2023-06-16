В Таллинне 30 процентов площади двора частного дома должны быть с зелеными насаждениями, но озеленение вызывает у владельцев все больше и больше головной боли, потому что Tallinna Vesi больше не обеспечивает доступной поливной водой, а вчера предприятие водоснабжения вообще призвало воздержаться от полива.
НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА ⟩ Таллинн обязывает владельцев частных домов содержать зеленые насаждения, но где взять воду для полива?
До сих пор Tallinna Vesi не взимала плату за поливную воду, но с нового года это изменится, и в связи с этим новые договоры о подключении к поливной воде больше не заключаются. В то же время у города есть требование, чтобы 30 процентов площади дворов в районах Таллинна были покрыты зелеными насаждениями.
«Озеленение прекрасно, но Tallinna Vesi своими решениями никак не поддерживает это понимание», – пожаловалась хозяйка дома в Кадриорге.
Ей посоветовали использовать дождевую воду для полива, но дождя нет. «Союз водных предприятий Эстонии также направил сообщение о том, что нельзя использовать водопроводную воду для орошения, так как из-за засухи может возникнуть нехватка воды», – недоумевала хозяйка дома.
Заместитель руководителя таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг признает, что не существует какого-то одного решения, которое бы сразу сработало.
«Для полива растений следует отдавать предпочтение дождевой воде вместо воды из-под крана. Дождевую воду можно накапливать на более длительный срок уже весной. Здесь нет быстрых решений, потому что необходимо строить отдельные системы для сбора дождевой и серой воды», – сказал Сульг.
По его словам, такие системы широко используются в Норвегии, а собранную там воду можно использовать летом в период продолжительной засухи. Все больше и больше подобных систем начинают использовать и в Эстонии, активно готовятся к засушливым периодам.
«Уже сейчас нужно подумать, как подготовиться к следующему лету, и есть ли в хозяйстве способы накопить воду на более длительный срок, – порекомендовал он. – О решении проблемы должны думать не только жители, но и застройщики, планирующие новые проекты и водоканалы. В ряде стран наблюдается тенденция учитывать потребность в расходе оросительной воды уже при планировании жилых домов, а необходимая система сбора оросительной воды уже проектируется сразу как элемент здания».
Руководитель отдела окружающей среды и устойчивого развития Tallinna Vesi Прийт Каппак ранее заявил Postimees, что они не могут воспрепятствовать чрезмерному потреблению водопроводной воды во время засухи, но могут, со своей стороны, ему не способствовать.
«Поскольку в последние годы периоды без осадков становятся все чаще и длиннее, чем раньше, мы критически пересмотрели устойчивость предоставляемой нами услуги и в будущем, в том числе возможности нашей компании по снижению общего расхода воды в засушливые периоды, чтобы растущее число клиентов и воздействие на окружающую среду за счет увеличивающегося потребления воды с годами были как можно меньше», – пояснил Каппак.
Но что делать в сегодняшней ситуации, когда давно не было дождя и нет возможности собрать дождевую воду? Наилучшие результаты полива достигаются поздним вечером, так как под палящим солнцем вода не испаряется сразу. Если погода изменится и наступит более дождливый период, обязательно следует предотвратить проблемы, связанные с наличием поливной воды, и заниматься сбором дождевой воды.
«Чтобы сохранить объем озеленения, было бы разумно по возможности не косить траву в в саду рядом с домом, или скашивать ее не ниже 15 см, что позволяет газону оставаться зеленым даже во время более продолжительной засухи, – посоветовал Сульг. – При выборе видов растений и мест для посадки также можно исходить из того, чтобы в этом конкретном месте растения могли обходиться как можно меньшим поливом».
Ассоциация предприятий водоснабжения Эстонии призвала вчера отказаться от использования питьевой воды в качестве воды для орошения, так как это угрожает водным ресурсам. Особенно важно избегать полива в утренние и вечерние часы, когда потребление домохозяйствами воды выше.
В настоящее время в Эстонии есть районы, где подача воды может быть прекращена из-за перегрузки, потому что используется больше воды, чем могут произвести колодцы и водоочистное оборудование.