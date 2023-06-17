Время коммента ⟩ Ракеты из России уже летят в Европу?

Теперь и эти этапы в прошлом. Британский военный аналитик Кир Джайлз , которого «Медуза» попросила прокомментировать степень адекватности недавних заявлений Караганова, склоняется к тому, что угрозы даже не траги-, а просто комичны. Кто-то, по его мнению, считает Караганова «сбитым летчиком», кто-то все же оценивает его заявления «как часть пула данных» для оценки вероятных действий Кремля. В любом случае, Джайлз признает, что бессильная истерика России вышла на новый уровень. Ничего больше не работает.

Максим Трудолюбов примечательно завершает свой отзыв. Он пишет, что «гнев старых мужчин, которых никто не уважает и не боится», опасен, в первую очередь, для Украины и самой России. И это действительно так. Дело в том, что у России не получаются запуски ракет, предназначенных для ядерных боеголовок. Все, что она анонсировала в последнее время и чем грозила Западу, провалилось и замялось в новостях. Утечка мозгов и катастрофа с воспроизводством кадров для оборонного комплекса сделали свое дело. И это очень хорошая новость для тех, кто все еще боится России. И к сожалению, совсем нехорошая для нее самой.