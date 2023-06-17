Время коммента ⟩ Ракеты из России уже летят в Европу?

Старые патриархальные мужчины, присвоившие себе Россию, не хотят признавать, что у них ничего не работает. В отчаянии они угрожают суицидом, который может унести не только их жизнь. Такой шантаж – то немногое, что им доступно. Но терять им нечего, они уже все потеряли. Дороже всего за это уже заплатила Украина. Осталось заплатить России, когда кто-то все же попытается нажать на кнопку.
13 июня журнал «Россия в глобальной политике» перепечатал колонку, которую написал для журнала «Профиль» политолог Сергей Караганов, отрабатывающий роль «ястреба» российской военной стратегии. В этом тексте аргументируется «тяжкое, но необходимое» решение России нанести тактический ядерный удар по странам Центральной и/или Восточной Европы. Только так можно по-настоящему сломить Запад, который не перестанет угрожать России после того, как она победит Украину.
Более глобальный резон, по мнению колумниста, заключается в необходимости восстановить всеобщий страх ядерной угрозы. Человечество вообще расслабилось, а Запад с его «либеральным тоталитаризмом» и вовсе разложился. Чтобы взбодриться и прийти в себя, мы должны напомнить себе о том, что мир стоит не на слюнявом пацифизме и мягкотелых договоренностях. Сила – таков реальный, а не прикрытый лицемерной западной риторикой императив нашего существования. И сам Всевышний (здесь профессор Высшей Школы Экономики признает свою ненаучность) вручил России миссию по возвращению в мир спасительного реализма. В виде ядерной боеголовки.
Портал Rus.Postimees отреагировал на угрозу в адрес чувствительно близких территорий подборкой экспертных мнений. Максим Трудолюбов и Аббас Галямов уверены в несерьезности этих заявлений, но обесценивают их по-разному. Первый апеллирует к загранице, второй – к переходящему статусу «клоуна»: то председатель совбеза Медведев бряцает оружием, то чокнутого профессора подрядили. Историк и блогер Иван Курилла, равно как эксперт Центра Карнеги Александр Баунов не столь категоричны. Первый в некотором смущении признает, что кое-кто реально «отморозился», а второй и вовсе находит логику в том, чтобы после удара России по «условной Познани», которую упоминает Караганов, была выбрана ответная цель в Беларуси.
Сравнивая эти точки зрения, сложно не заметить, что часть экспертов на всякий случай выражают опасение. Видимо, невозможно полностью сбросить со счетов непомерно раздутую – особенно в период растущего дефицита российских кадров – репутацию автора колонки. Впрочем, и до 24 февраля, когда утечка мозгов из России приобрела фатальный характер, персонажей вроде Караганова было принято уважать. Самодовольный, небрежный, привыкший к неограниченным привилегиям представитель номенклатуры олицетворял, да и в свои нынешние 70 лет продолжает олицетворять страну, которую заточил под себя его сверстник, вросший в президентское кресло.
Сергей Караганов – сын Александра Караганова, с 1965 по 1986 годы трудившегося секретарем правления Союза кинематографистов СССР. То есть большого начальника над советским кино. Был папа и плодовитым критиком, издавшим около 20 монографий, не считая пропагандистских брошюр о превосходстве советской культуры над остальными. Сергей Александрович вырос в «писательском» доме в престижном районе Москвы, получил экономическое образование и в 27 лет защитил диссертацию о значении транснациональных корпораций в политике США.
Американисты в СССР отвечали за академический фундамент советской политики в области «разрядки международной напряженности». Этим термином было принято обозначать настройку системы сдержек и противовесов, потребность в которой страны-участницы «холодной войны» осознали после первого витка гонки вооружений в 1950-е годы. Хочешь-не хочешь, а военному по своему назначению советскому строю пришлось налаживать связи и вырабатывать общий язык с врагами, которые на глазах начали превращаться в «партнеров». Американисты, то есть специалисты по экономике, политике, истории США и другим странам по ту сторону Атлантики, были в СССР особой кастой, что было, в первую очередь, связано с особым интересом КГБ и внешней разведки. На характер массовой пропаганды это не влияло, но через нее тоже можнл было получить сведения о Западе, что подтачивало советскую систему.
Караганов-младший, всю свою советскую жизнь работал в прошитых сетями спецслужб институтах академии наук. В конце 1980-х он перешел в созданный при его участии Институт Европы, где начал активно насаждать новый либеральный курс «новой» России. В 1990-е вырос из стажировок на Западе и ездил уже как приглашенный профессор – полноправный член международного академического сообщества. В 2003 году началась карьера Караганова в качестве профессора Высшей Школы Экономики, где он и сейчас остается научным руководителем факультета мировой экономики и мировой политики.
Еще в 2011 году Караганов возглавлял рабочую группу Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Группой был предложен проект «модернизации российского общества» на основе его десталинизации, ведущей к национальному примирению. В финале статьи для «Независимой газеты», где излагались детали проекта, прогрессивный политолог проникновенно требовал оправдания или хотя бы помилования Михаила Ходорковского.
Но времена меняются, хотя мы любим их не за это. В 2016 году Караганов дал интервью журналу Der Spiegel. Он говорил, что Россия больше никогда не будет воевать на своей территории. Что американцы «открыто» признают санкции инструментом смены власти в России, а это недопустимо и провоцирует реакцию. Что Россия не может без статуса сверхдержавы, таковы ее гены. Все это говорилось резко, безапелляционно, в атакующем стиле Геббельса. Оно и понятно – за пять лет Путин снова стал президентом, отжали Крым, развязали войну на Донбассе. Страна окончательно встала с колен.
Теперь и эти этапы в прошлом. Британский военный аналитик Кир Джайлз, которого «Медуза» попросила прокомментировать степень адекватности недавних заявлений Караганова, склоняется к тому, что угрозы даже не траги-, а просто комичны. Кто-то, по его мнению, считает Караганова «сбитым летчиком», кто-то все же оценивает его заявления «как часть пула данных» для оценки вероятных действий Кремля. В любом случае, Джайлз признает, что бессильная истерика России вышла на новый уровень. Ничего больше не работает.
Максим Трудолюбов примечательно завершает свой отзыв. Он пишет, что «гнев старых мужчин, которых никто не уважает и не боится», опасен, в первую очередь, для Украины и самой России. И это действительно так. Дело в том, что у России не получаются запуски ракет, предназначенных для ядерных боеголовок. Все, что она анонсировала в последнее время и чем грозила Западу, провалилось и замялось в новостях. Утечка мозгов и катастрофа с воспроизводством кадров для оборонного комплекса сделали свое дело. И это очень хорошая новость для тех, кто все еще боится России. И к сожалению, совсем нехорошая для нее самой.