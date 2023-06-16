Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 июня: как справиться с жарой, профсоревнования сотрудников тюрем, солнцемобиль готов покорять рекорды и кто стал «чё, самым умным?!»
Сегодня в выпуске:
- На всей территории страны уже который день стоит жаркая и сухая погода. Наши корреспонденты выясняли как пережить жару без риска для здоровья, что для этого нужно, как переживают солнечные дни братья наши меньшие и какую погоду пророчат синоптики на ближайшее время.
- Коротко по стране: когда спасатели примут решение о кострах на Иванов день, какую маркировку для курильщиков электронных сигарет хочет ввести Минсоцдел и почему жителям Виймси не рекомендуют не использовать воду для полива.
- В Ида-Вирумаа сегодня прошли соревнования по профессиональному мастерству служащих тюрем. За тем, с какими задачами блестяще справились участники соревнования, наблюдал наш специальный корреспондент.
- На этой неделе в стенах Таллиннского технического университета разработчики впервые показали публике отечественный солнцемобиль второго поколения Solaride 2. Как устроена «машина будущего» и в каких соревнованиях примет участие чудо-мобиль — в сюжете нашей съёмочной группы.
- С миру по нитке: что нашли археологи в самом сердце британской столицы, о самом быстром голе Месси и чей визит в Стокгольм усилил инфляцию в Швеции.
- «Че, самый умный?!» - эта интеллектуально-развлекательная викторина для всей семьи, уже далеко не первый раз проходит в самом сердце Таллинна. Кто принимает участие в развлечении, как влиться в ряды веселых и находчивых и кто же угадал верную мелодию - выясняла наш корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 июня.