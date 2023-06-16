«Новости в 7» за 16 июня: как справиться с жарой, профсоревнования сотрудников тюрем, солнцемобиль готов покорять рекорды и кто стал «чё, самым умным?!»

Сегодня в выпуске:

- На всей территории страны уже который день стоит жаркая и сухая погода. Наши корреспонденты выясняли как пережить жару без риска для здоровья, что для этого нужно, как переживают солнечные дни братья наши меньшие и какую погоду пророчат синоптики на ближайшее время.

- Коротко по стране: когда спасатели примут решение о кострах на Иванов день, какую маркировку для курильщиков электронных сигарет хочет ввести Минсоцдел и почему жителям Виймси не рекомендуют не использовать воду для полива.

- В Ида-Вирумаа сегодня прошли соревнования по профессиональному мастерству служащих тюрем. За тем, с какими задачами блестяще справились участники соревнования, наблюдал наш специальный корреспондент.

- На этой неделе в стенах Таллиннского технического университета разработчики впервые показали публике отечественный солнцемобиль второго поколения Solaride 2. Как устроена «машина будущего» и в каких соревнованиях примет участие чудо-мобиль — в сюжете нашей съёмочной группы.

- С миру по нитке: что нашли археологи в самом сердце британской столицы, о самом быстром голе Месси и чей визит в Стокгольм усилил инфляцию в Швеции.

- «Че, самый умный?!» - эта интеллектуально-развлекательная викторина для всей семьи, уже далеко не первый раз проходит в самом сердце Таллинна. Кто принимает участие в развлечении, как влиться в ряды веселых и находчивых и кто же угадал верную мелодию - выясняла наш корреспондент.