В Латвии будут размещены танки «Леопард 2»

Об этом заявила в пятницу на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананд.

Танки будут размещены в рамках увеличения до уровня бригады боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, группа состоит из более чем 1700 солдат из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

Ежедневно солдаты союзников участвуют в совместных военных учениях с Национальными вооруженными силами для улучшения взаимодействия с союзниками, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Соглашение о присутствии сил союзников в странах Балтии и Польше в рамках расширенного присутствия НАТО было одобрено на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года, чтобы продемонстрировать единство и приверженность делу защиты членов НАТО от возможного агрессора. А уже 19 июня 2017 года на базе в Адажи состоялась торжественная церемония встречи боевой группы расширенного присутствия НАТО.