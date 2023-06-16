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Отмена «серых паспортов», однополых браков и э-голосования: в Эстонии формируется новая партия

rus.postimees.ee
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Серый паспорт.
Серый паспорт. Фото: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

В Эстонии формируется новая политическая партия - Эстонская народная партия (ЭНП), пишет Rus.ERR.

Создаваемая партия (у нее уже есть свой сайт в интернете) выделяется консервативными взглядами, выступая, например, против однополых браков и электронного голосования. Она также выступает против приема военных беженцев.

ЭНП является противником повышения налогов и поддерживает введение в Эстонии прямых президентских выборов. По мнению ЭНП, коренным народам Эстонии должна быть предоставлена автономия. Программа ЭНП также включает положение о том, что «серые паспорта», то есть неопределенное гражданство, должны быть отменены, а их обладателям должно быть предоставлено гражданство.

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