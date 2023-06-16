По словам друзей Калева Тикка (60), пилота гирокоптера, разбившегося в Харьюмаа в четверг вечером, Тикк был давним любителем авиации, а во время рокового полета готовился к авиашоу.
ТРАГИЧЕСКОЕ КРУШЕНИЕ ⟩ «Небеса были местом, где он жил»: во время рокового полета пилот готовился к авиашоу
В 20.55 в четверг в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Арувалла волости Раэ разбился и загорелся гирокоптер. Авария произошла на девятом километре дороги Вайда-Урге, в нескольких метрах от жилого дома. В пятницу Сирье, жительница этого дома, рассказала Postimees, что во время вечернего просмотра новостей она услышала взрыв.
Выбежав из дома, она увидела упавший гирокоптер. «Он не горел, но дымился, и я знала, что он взорвется, потому что пахло керосином», - вспоминает она. Она позвонила в Спасательный департамент, но в это время раздался еще один взрыв. «Гирокоптер загорелся, на дом начал валить густой дым. Я боялась, что дом загорится. Это было просто ужасно, смерть проходила у меня перед глазами. У меня в комнате больной человек, он еле двигался, он бы сгорел дотла», - говорит Сирье.
Соседи бросились тушить пожар. Быстро набрали воду из колодца, при этом следили, чтобы не загорелась еловая изгородь. Деревья и кусты не загорелись, но сирень у сада почернела доверху.
По словам Сирье, гирокоптер летал в этом районе не впервые, но в ту ночь что-то было по-другому. «Обычно при взлете гирокоптера шум рассеивается, но на этот раз он был непрерывным. Когда гирокоптер упал, звука двигателя уже не было слышно, вероятно, он выключился уже в воздухе», - рассказала Сирье.
Сирье призналась, что произошедшее стало для нее большим потрясением. «Даже сейчас я не очень хорошо себя чувствую, но самое худшее уже позади», - сказала она.
В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что гирокоптер упал на дорогу прямо у ворот хутора и причинил ущерб окрестностям, однако пожар не представлял угрозы для дома. Прибывшим спасателям удалось быстро локализовать возгорание.
Эксперт по расследованиям летных инцидентов Карл-Ээрик Унт, расследующий происшествие, сказал, что еще слишком рано что-либо говорить об аварии: «Мы осматриваем место происшествия, берем показания очевидцев и связанных с ними лиц, а также собираем информацию от Департамента транспорта о летной годности самолета». Насколько известно Postimees, помимо данных очевидцев есть еще и видеозапись аварии.
Калев Тикк, находившийся в разбившемся гирокоптере, скончался на месте.
Яано Рясса, который дружил с Тикком более двадцати лет и тоже работает в авиации, сказал Postimees, что Тикк был исключительно позитивным человеком, всегда готовым прийти на помощь. По словам Рясса, у Тикка были и болезненные расставания, и проблемы в бизнесе, но он всегда мог держаться на плаву и помогать другим.
Одной вещью, которая помогла Тикку, была его большая любовь - авиация. «Небеса были местом, где он жил», - сказал Рясса.
Выросший в Сетумаа Тикк начал заниматься авиацией уже в детстве. Он увлекался планеризмом и прыжками с парашютом, но в последнее время его больше всего привлекали воздушные шары. Он поднимался на воздушном шаре более тысячи раз, а также занимался парапланеризмом. В последнее время любимцем Тикка был гирокоптер, на котором, по рассказу Рясса, он совершил около 150 полетов.
В четверг Тикк вылетел на гирокоптере для испытательного полета. А именно, его пригласили на летные дни, которые проводят по выходным в музее авиации, чтобы выступить перед публикой.
«Это был обычный самостоятельный полет», - сказал Рясса, по словам которого подготовка к авиашоу определенно означает, что пилот совершает более резкие движения и маневры, чем обычно. В то же время он признал, что даже эти движения не являются непреодолимыми для опытного пилота. «Как я понял на основе текущей информации, первопричиной аварии была техническая проблема, а не отсутствие навыков. Сообщается, что гирокоптер рухнул прямо на землю, а верхний винт не вращался. Так что это мог быть какой-то технический сбой, из-за которого гирокоптер не ушел в авторотацию».
Это означает, что задний двигатель гирокоптера, который должен двигать его вперед в воздухе, мог заглохнуть. Если пилот находится достаточно высоко, из такой ситуации выбраться можно, так как воздух заставляет вращаться и верхний ротор. Но стечение плохих обстоятельств все же может привести к тому, что он заглохнет.
Гирокоптер - нечто среднее между вертолетом и самолетом
Унть пояснил, что технически гирокоптер отличается от вертолета тем, что несущий винт вращается не двигателем, а набегающим потоком воздуха, а сам вертолет делает это только при взлете. По сути, это что-то между маленьким самолетом и маленьким вертолетом: выглядит как вертолет, а летает как самолет. «Гирокоптер должен иметь какую-то горизонтальную скорость, чтобы создавать подъемную силу. Это не вертолет, который может зависнуть на одном месте», - добавил Унть.
По словам Рясса, полет на гирокоптере нельзя сравнивать, например, с полетом на пассажирском самолете, поскольку требования к нему неодинаковы. «Это экспериментальный летательный аппарат, и риски гораздо выше. Например, на гирокоптере нельзя перевозить клиентов. Если пилот берет с собой другого человека, они оба должны понимать, что это летательный аппарат с более высоким уровнем опасности. Несчастные случаи случаются чаще в любительской авиации, чем в коммерческой. Гирокоптер не очень крепок с точки зрения конструкции. Я знаю несколько примеров по всему миру, когда пилоты, налетавшие тысячи часов, разбивались на гирокоптерах», - говорит Рясса.