ТРАГИЧЕСКОЕ КРУШЕНИЕ ⟩ «Небеса были местом, где он жил»: во время рокового полета пилот готовился к авиашоу

В четверг Тикк вылетел на гирокоптере для испытательного полета. А именно, его пригласили на летные дни, которые проводят по выходным в музее авиации, чтобы выступить перед публикой.

«Это был обычный самостоятельный полет», - сказал Рясса, по словам которого подготовка к авиашоу определенно означает, что пилот совершает более резкие движения и маневры, чем обычно. В то же время он признал, что даже эти движения не являются непреодолимыми для опытного пилота. «Как я понял на основе текущей информации, первопричиной аварии была техническая проблема, а не отсутствие навыков. Сообщается, что гирокоптер рухнул прямо на землю, а верхний винт не вращался. Так что это мог быть какой-то технический сбой, из-за которого гирокоптер не ушел в авторотацию».

Это означает, что задний двигатель гирокоптера, который должен двигать его вперед в воздухе, мог заглохнуть. Если пилот находится достаточно высоко, из такой ситуации выбраться можно, так как воздух заставляет вращаться и верхний ротор. Но стечение плохих обстоятельств все же может привести к тому, что он заглохнет.