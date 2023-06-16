Ракетный удар по Киеву во время визита африканской делегации. Что известно на данный момент

Журналисты Би-би-си уточнили, что слышали сразу несколько громких взрывов в столице Украины.

Мэр Виталий Кличко писал в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе - это центр города. «В Киев еще летят ракеты», - предупреждал он. Позже Кличко уточнил, слышны были взрывы от работы ПВО рядом со столицей, в Киеве поврежденных объектов после атаки нет.

В Киевской области в результате ракетной атаки пострадали четыре человека, в том числе 82-летняя женщина и два ее внука, в одном из районов области повреждены жилые дома и магазин, сообщили офис генпрокурора Украины и полиция.

Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена после того, как в столицу прибыла африканская делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Африканский визит

Ожидается, что африканская делегация, в которую входят лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Египта, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем - в Петербурге в субботу - проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Предстоящую встречу в пятницу подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин останется в Петербурге после экономического форума, в котором принимает участие в пятницу.