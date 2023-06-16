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Ракетный удар по Киеву во время визита африканской делегации. Что известно на данный момент

BBC News Русская служба
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BBC
Африканские лидеры возлагают цветы на мемориале в Буче.
Африканские лидеры возлагают цветы на мемориале в Буче. Фото: PRESIDENCY OF SOUTH AFRICA

Россия нанесла днем ракетный удар по Киеву и области - как раз в тот момент, когда там находилась делегация африканских лидеров, прибывших для обсуждения своей мирной инициативы. Глава МИД Украины назвал это российским «сигналом Африке» о том, что Москва хочет войны. Украинские военные при этом утверждают, что на удар по Киеву Россия потратила сразу шесть гиперзвуковых «Кинжалов» (и другие ракеты), и все были сбиты.

Россия нанесла днем ракетный удар по Киеву и области - как раз в тот момент, когда там находилась делегация африканских лидеров, прибывших для обсуждения своей мирной инициативы. Глава МИД Украины назвал это российским «сигналом Африке» о том, что Москва хочет войны. Украинские военные при этом утверждают, что на удар по Киеву Россия потратила сразу шесть гиперзвуковых «Кинжалов» (и другие ракеты), и все были сбиты.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что, по предварительным данным, средства ПВО уничтожили шесть аэробаллистических ракет «Кинжал», шесть крылатых ракет «Калибр» и два разведывательных беспилотника.

Месяц назад, в ночь на 16 мая, по украинской столице уже наносился массированный ракетный удар с использованием гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Тогда в Киеве также заявляли о шести сбитых «Кинжалах» - об этом сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Факт успешного перехвата шести ракет «Кинжал» в мае не был подтвержден какими-либо данными или свидетельствами из независимых источников. Российские военные на условиях анонимности заявляли в государственных СМИ, что сбить «Кинжалы» якобы невозможно.

Взрывы в Киеве

Около 11:30 в небе над Киевом раздались взрывы, передавали корреспонденты Украинской службы Би-би-си. Перед этим около 10:50 Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия запустила крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря. Позже заявили и об угрозе удара баллистическими ракетами, к числу которых относятся гиперзвуковые «Калибры».

Журналисты Би-би-си уточнили, что слышали сразу несколько громких взрывов в столице Украины.

Мэр Виталий Кличко писал в своем телеграм-канале о взрыве в Подольском районе - это центр города. «В Киев еще летят ракеты», - предупреждал он. Позже Кличко уточнил, слышны были взрывы от работы ПВО рядом со столицей, в Киеве поврежденных объектов после атаки нет.

В Киевской области в результате ракетной атаки пострадали четыре человека, в том числе 82-летняя женщина и два ее внука, в одном из районов области повреждены жилые дома и магазин, сообщили офис генпрокурора Украины и полиция.

Воздушная тревога в Киеве и Киевской области была объявлена после того, как в столицу прибыла африканская делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Африканский визит

Ожидается, что африканская делегация, в которую входят лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Египта, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем - в Петербурге в субботу - проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Предстоящую встречу в пятницу подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин останется в Петербурге после экономического форума, в котором принимает участие в пятницу.

Накануне агентство Reuters сообщило, что президент Сенегала и президент ЮАР возглавят делегацию, которая в пятницу должна быть в Киеве, а в субботу - в Петербурге. По данным агентства, африканские лидеры могут предложить ряд «мер укрепления доверия», это часть их усилий по посредничеству в войне, о которых было известно ранее. Reuters ссылается на проект рамочного документа, с которым агентству удалось ознакомиться в четверг.

Визит состоится вскоре после того, как Украина на прошлой неделе начала основную фазу контрнаступления, которое, как она надеется, поможет освободить территорию, оккупированную российскими войсками на юге и востоке, отмечает Reuters.

По данным агентства, в документе указан ряд мер, которые могли бы быть предложены лидерами африканских стран в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами. Эти меры могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций в отношении России.

«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира», - говорится в документе.

«Российские ракеты - это сигнал Африке»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя дневной ракетный удар по Киеву в контексте африканской мирной инициативы, заявил в твиттере: «Путин »укрепляет доверие«, нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу» «Российские ракеты - это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», - написал он.

Российские власти и военные пока не прокомментировали дневную ракетную атаку на Киев.

Съемочная группа Reuters видела, как лидеры африканских стран прибыли в Киев в кортеже и вошли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем. Позже президент ЮАР написал в твиттере, что миссия «проходит хорошо и в соответствии с планом».

Лидеры выехали на место массового захоронения в городе Буча, что недалеко от Киева, и приняли участие в церемонии памяти погибших.

BBC
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