Идаский префект Тарво Крууп: хорошо, что в Нарве есть люди, которые осмеливаются выражать иное мнение

27 мая художник-акционист Вован Каштан был задержан полицией в Нарве за намерение провести очередную акцию в публичном пространстве и почтить память жертв российской агрессии. Сложно усмотреть в такой акции что-то противозаконное, но полицейские смогли.

Диалог патрульных и Каштана в момент задержания

- С какой целью вы здесь стоите?

- У меня есть мелки, пять уличных свечей и десять гвоздик.

- И что вы ходите сделать?

- Я хочу написать на асфальте под мостом Дружбы пять городов, где были мирные жертвы в результате российских ударов по Украине. Это Буча, Мариуполь, Кременчуг, это Днепр и это Краматорск, где был удар по вокзалу. Я хочу написать пять городов, положить у каждого по две гвоздики и зажечь по одной свече.

- Все понял. Если мы уедем, вы сделаете это, я так понимаю?

- Хотелось бы.

- Все понял. Владимир, тогда я попрошу сейчас присесть к нам (в машину), мы доедем до Нарвского отдела полиции и там я объясню ситуацию.