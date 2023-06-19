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Идаский префект Тарво Крууп: хорошо, что в Нарве есть люди, которые осмеливаются выражать иное мнение

Анастасия Тидо
, журналист
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Пикет нарвского художника Владимира (Вована) Каштана во время визита в Нарву президента Еврокомиссии Урсулы ван дер Ляйен. Октябрь 2022 г.
Пикет нарвского художника Владимира (Вована) Каштана во время визита в Нарву президента Еврокомиссии Урсулы ван дер Ляйен. Октябрь 2022 г. Фото: Tairo Lutter

27 мая патруль задержал художника Владимира Каштана, чтобы «предотвратить перфоманс» политического содержания. На антивоенные акции Каштана полиция реагирует не впервые, так же, как и на символы, которые люди демонстрируют в поддержку войны. Rus.Postimees выяснял, как полицейские отделяют дозволенное от запрещенного, и почему Каштан был задержан за антивоенную акцию. 

27 мая художник-акционист Вован Каштан был задержан полицией в Нарве за намерение провести очередную акцию в публичном пространстве и почтить память жертв российской агрессии. Сложно усмотреть в такой акции что-то противозаконное, но полицейские смогли. 

Диалог патрульных и Каштана в момент задержания

- С какой целью вы здесь стоите?

- У меня есть мелки, пять уличных свечей и десять гвоздик.

- И что вы ходите сделать?

- Я хочу написать на асфальте под мостом Дружбы пять городов, где были мирные жертвы в результате российских  ударов по Украине. Это Буча, Мариуполь, Кременчуг, это Днепр и это Краматорск, где был удар по вокзалу. Я хочу написать пять городов, положить у каждого по две гвоздики и зажечь по одной свече. 

- Все понял. Если мы уедем, вы сделаете это, я так понимаю?

- Хотелось бы.

- Все понял. Владимир, тогда я попрошу сейчас присесть к нам (в машину), мы доедем до Нарвского отдела полиции и там я объясню ситуацию. 

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