Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на день бесплатной правовой помощи

«Помимо еженедельной возможности прийти в управу района Ласнамяэ на бесплатный прием к юристу, дважды в год у нас также проводится день правовой помощи, в рамках которого жителей принимают сразу несколько юристов разного профиля. Каждый из них специализируется в определенной области права, и если вам нужна дополнительная или более подробная информация, чем та, которую вы получали до сих пор, то бесплатные консультации 29 июня - это то место, куда обязательно стоит прийти», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.