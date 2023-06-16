Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на день бесплатной правовой помощи

В четверг, 29 июня, начиная с 9 часов в здании управы района Ласнамяэ состоится день бесплатных юридических консультаций.
«Помимо еженедельной возможности прийти в управу района Ласнамяэ на бесплатный прием к юристу, дважды в год у нас также проводится день правовой помощи, в рамках которого жителей принимают сразу несколько юристов разного профиля. Каждый из них специализируется в определенной области права, и если вам нужна дополнительная или более подробная информация, чем та, которую вы получали до сих пор, то бесплатные консультации 29 июня - это то место, куда обязательно стоит прийти», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В четверг, 29 июня, с 9.00 до 17.00 в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится день бесплатных юридических консультаций. В течение дня можно будет получить консультации по долговому, семейному, имущественному, наследственному и трудовому праву, а также по вопросам, связанным с исполнительным производством, Законом о банкротстве и Законом о квартирных товариществах.
Помимо этого, можно будет получить информацию об осуществляемой при поддержке государства юридической помощи на льготных условиях и возможности получения дополнительных консультаций.
Для участия в дне правовых консультаций необходима предварительная регистрация по номеру телефона 6 880 400.