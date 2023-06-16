Таави Вескимяги: есть риск отделения Эстонии от Балтийской электросистемы

Неожиданно для своих соседей в четверг, 15 июня, парламент Литвы принял поправки к закону о присоединении энергосистемы страны к европейской электросети, сместив дату реализации проекта на полтора года раньше запланированного срока, передает портал Rus.ERR со ссылкой на программу «Актуальная камера».

«В этом нежелательном ускорении темпов все еще есть определенные риски для Эстонии. Выбранный нами темп переключения с одной электросети на другую, то, как мы это делаем, есть ли у нас для этого все необходимые ресурсы - это вопрос энергобезопасности и уровня жизни наших граждан», - сказал министр климата Кристен Михал.