Таави Вескимяги: есть риск отделения Эстонии от Балтийской электросистемы

Литва в ускоренном порядке выходит из российской энергосистемы и подключается к европейской вопреки договоренностям с Эстонией и Латвией. Четыре года назад страны решили, что сделают это сообща к началу 2026 года.
Неожиданно для своих соседей в четверг, 15 июня, парламент Литвы принял поправки к закону о присоединении энергосистемы страны к европейской электросети, сместив дату реализации проекта на полтора года раньше запланированного срока, передает портал Rus.ERR со ссылкой на программу «Актуальная камера».
«В этом нежелательном ускорении темпов все еще есть определенные риски для Эстонии. Выбранный нами темп переключения с одной электросети на другую, то, как мы это делаем, есть ли у нас для этого все необходимые ресурсы - это вопрос энергобезопасности и уровня жизни наших граждан», - сказал министр климата Кристен Михал.
«Пока третья линия электропередач не будет готова, существует риск того, что Эстония может отделиться от Балтийской электросистемы. При работе с такой схемой снабжения электроэнергией потенциально может возникнуть ситуация, когда нам зимой придется ограничивать потребление электричества», - добавил председатель правления Elering Таави Вескимяги.