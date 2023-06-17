«Мы всегда будем чужие»: украинка о жизни в Нарве

"Когда я сюда приехала, многие местные возмущались - почему Украина тут? Поэтому было иногда страшно что-нибудь сказать, ведь акцент у меня западенский, и когда я говорю, люди слышат акцент и понимают, что я из Украины", - вспоминает Ирина.

Но, к счастью, женщина не опустила руки.

“Я в Украине до войны работала на швейной мастерской. Это было физически тяжело. Давно хотела поменять работу по состоянию здоровья, но не было возможности, а сюда приехала и вот как получилось”, - рассказывает Ирина. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло.

Украинские беженцы оставляют свои благодарности. Фото: Postimees

С учебой на эстонском, говорит Ирина, справляться тяжело, но у нее все же получается. Приходится многое заучивать наизусть и пользоваться переводчиком. Нелегко с эстонским и ее сыну, который учится в начальной школе. Ирина помогает ему с уроками.

В центрах приема беженцев Ирина тоже помогает - сейчас, в связи с тем, что количество бегущих от войны украинцев существенно снизилось, нагрузки стало существенно меньше.

“Раньше бывало по 10-12 человек в день, не хватало постелей. Сейчас их по 2-3, и то не каждый день, - объясняет Ирина. - Все, кто хотели, уже выехали”.