Умер Дэниэл Эллсберг, разоблачивший ложь американских политиков о войне во Вьетнаме

Секретные документы Пентагона, среди прочего, показывали, что три сменявших друг друга американских администрации занижали потери, тайно планировали бомбардировки Северного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, при том что президенты публично уверяли, что этого не будет, и давно пришли к выводу в бесперспективности войны, но упорно продолжали ее.

50 лет назад пресса назвала Дэниэла Эллсберга «самым опасным человеком в Америке». Администрация тогдашнего президента Никсона пыталась запретить газете New York Times публикацию «Документов Пентагона», а самого Эллсберга - судить за шпионаж и измену, но и в том и в другом не преуспела.

Решение Верховного суда о том, что газета имела право публиковать секретные документы, оказавшиеся в ее распоряжении, помешало попыткам администрации ввести фактическую предварительную цензуру.

В 1960-х годах Эллсберг работал в известной корпорации RAND и составлял аналитические доклады о ядерной стратегии для Белого дома и о вьетнамской войне - для Министерства обороны.

То, что он узнал о степени вовлеченности США в ту войну, глубоко его впечатлило, и он решил рассказать об этом общественности, чтобы она надавила на власти, и те были бы вынуждены вывести войска из Вьетнама.