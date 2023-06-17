Фото ⟩ Полицейские помогли лебединому семейству безопасно добраться до реки

Лебеди, гнездящиеся на озере Эрмисту в Тыстамаа, ежегодно мигрируют к морю. В пятницу, 16 июня, утром участковому Сигне Лаас выпала большая честь сопроводить семью лебедей через волость Тыстамаа.
Участковый Сигне Лаас сказала, что такого рода меры безопасности для птиц приходилось предпринимать и раньше. Хотя река Тыстамаа, впадающая в море, берет свое начало из озера Эрмисту, птицы почему-то проходят через город и только потом идут к реке. В этот раз по городу гуляли родители с шестью птенцами.
Птенцы время от времени делали перерывы на отдых, но храбро ковыляли к реке под бдительным оком своих родителей. Воды в реке было маловато, но лебеди после долгого путешествия могли охладиться. Еще километр по реке и уже покажется море.