Фото ⟩ Полицейские помогли лебединому семейству безопасно добраться до реки

Участковый Сигне Лаас сказала, что такого рода меры безопасности для птиц приходилось предпринимать и раньше. Хотя река Тыстамаа, впадающая в море, берет свое начало из озера Эрмисту, птицы почему-то проходят через город и только потом идут к реке. В этот раз по городу гуляли родители с шестью птенцами.