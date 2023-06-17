Финляндия ужесточит миграционную политику: вот семь главных изменений

Yle выделил семь основных изменений: ВНЖ на основе работы истекает, если человек не сможет найти новое рабочее место после более чем трех месяцев; лица, имеющие студенческий ВНЖ, не могут рассчитывать на минимальное прожиточное пособие (toimeentulotuki); доступ к социальному обеспечению будет отличаться для постоянных жителей страны и иммигрантов (у последних будет ограниченное соцобеспечение); квоту на беженцев сократят вдвое, до 500 человек в год; статус беженца будет предоставляться максимум на три года; для получения постоянного вида на жительство в будущем потребуется шесть лет проживания; в будущем для получения гражданства необходимо будет прожить в стране восемь лет, а также сдать обязательный тест на гражданство и знание языка.