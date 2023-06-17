Для садоводов: как и грядки полить, и воду сэкономить

Для садоводов засуха становится самой настоящей головной болью. Проще не становится, и все громче звучат призывы не использовать водопроводную воду для полива в утренние и вечерние часы пик.
Руководитель магазина K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс поделилась рекомендациями, которые помогут оптимальным образом напоить декоративные растения, овощные культуры и газонную траву.
Предотвратите потребность в поливе
Растения, которые растут в горшках на террасе или балконе, в жаркий день можно переставлять в тень. Также сократить частоту полива помогает рыхление почвы и использование мульчирования.
Предотвратить высыхание газона помогает его более редкая стрижка. А если дождя нет и не предвидится, то лучше вообще забыть про газонокосилку.
В некоторых случаях срезанную траву оставляют на газоне в качестве удобрения, однако в жаркую и сухую погоду так делать не стоит, поскольку высохшие обрезки разлагаются медленнее и возникает опасность появления перегнойного слоя. Если его толщина достигает 5 миллиметров, нормальные условия для роста травы нарушаются, возникает дефицит воды и кислорода, и трава становится более восприимчивой к болезням. Во время засухи не следует также заниматься подсевом газона – лучше отложить эти мероприятия до более благоприятного периода и подсадить семена непосредственно перед хорошим ливнем.
Полив должен быть редким и основательным, а не частым и поверхностным
Если установилась засуха, поливать нужно и цветочные клумбы, и овощные грядки, и газоны, но, вопреки распространенному заблуждению, полив должен быть не столько частым, сколько основательным. В результате частого поверхностного полива корни растений устремляются к поверхности, что больше вредит растениям, чем помогает.
Чем жарче день, тем больше воды нужно растению, но это вовсе не означает, что поливать нужно три раза в день – просто используйте больше воды.
Чтобы понять, достаточно ли воды получили растения, нужно прощупать почву. Если под верхним мокрым слоем вы нащупаете сухую землю, продолжайте поливать. Особенно тяжело засуху переносят растения с крупными листьями, которым требуется влажная среда. Опасна засуха для недавно высаженных растений и свежепосеянных газонов. Лучше жару переносят взрослые деревья и кустарники с раскидистой корневой системой, но при чересчур продолжительной засухе дополнительная вода нужна и им.
Поливайте ранним утром или поздним вечером
В жаркий солнечный день вода испаряется в несколько раз быстрее, чем в прохладную погоду или при высокой облачности, поэтому при поливе на пике жары растениям требуется существенно больше воды.
Поливом растений лучше заняться рано утром или поздно вечером, ведь так вода будет испаряться меньше.
Если прогноз погоды сулит облачность или даже дождь, полив лучше приурочить именно к таким погодным условиям, поскольку в уже влажную почву вода проникает лучше. И помните о том, что после долгой засухи один только непродолжительный дождик жажду растений утолить не сможет.
Собирайте воду и грейте ее на солнце
По возможности для полива следует использовать дождевую воду или воду из природных водоемов, а не водопроводную или колодезную. С одной стороны, это помогает экономить запасы подземных вод и поддерживать напор в местной системе водоснабжения, с другой же – водопроводная и колодезная вода все равно слишком холодны для растений, и особенным шоком для них это станет в жаркую погоду.
Большинство садовых культур очень плохо переносит холодную воду – она может способствовать болезням растений.
Особенно вредна ледяная трава для растений с крупными листьями. Если вы все же вынуждены использовать для полива водопроводную или колодезную воду, сначала дайте ей нагреться на солнце. Затем же сконцентрируйтесь на поливе корней, поскольку с листьев вода просто испарится.
Дождеватели годятся для полива газона, а клумбы и грядки лучше поливать из шланга или лейки
Заметное удобство обеспечивает использование дождевателей – особенно удачно, если воду для полива получится брать из пруда или другого нагревающегося водоема. К сожалению, этот вариант подходит только для орошения газонов. Полив цветочных клумб, грядок и кустарников так просто не автоматизировать – их лучше поливать из шланга или лейки либо установить систему подземного полива. Полив, который обеспечивают дождеватели, для многих растений слишком поверхностный и скорее навредит им, а не поможет – в особенности, если для полива используется холодная водопроводная вода.