Для садоводов: как и грядки полить, и воду сэкономить

Чем жарче день, тем больше воды нужно растению, но это вовсе не означает, что поливать нужно три раза в день – просто используйте больше воды.

Чтобы понять, достаточно ли воды получили растения, нужно прощупать почву. Если под верхним мокрым слоем вы нащупаете сухую землю, продолжайте поливать. Особенно тяжело засуху переносят растения с крупными листьями, которым требуется влажная среда. Опасна засуха для недавно высаженных растений и свежепосеянных газонов. Лучше жару переносят взрослые деревья и кустарники с раскидистой корневой системой, но при чересчур продолжительной засухе дополнительная вода нужна и им.

Поливайте ранним утром или поздним вечером

В жаркий солнечный день вода испаряется в несколько раз быстрее, чем в прохладную погоду или при высокой облачности, поэтому при поливе на пике жары растениям требуется существенно больше воды.

Поливом растений лучше заняться рано утром или поздно вечером, ведь так вода будет испаряться меньше.

Если прогноз погоды сулит облачность или даже дождь, полив лучше приурочить именно к таким погодным условиям, поскольку в уже влажную почву вода проникает лучше. И помните о том, что после долгой засухи один только непродолжительный дождик жажду растений утолить не сможет.

Собирайте воду и грейте ее на солнце