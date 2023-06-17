Оставленные без присмотра дети чудом избежали самого страшного

Всего пару недель назад датчик Nublu зарегистрировал в одной тартуской квартире сигнал пожарной тревоги – на сигнал отреагировал патрульный экипаж. Когда патруль прибыл на место, из квартиры ответили, что сейчас откроют дверь, однако этого долго не происходило. В конце концов женщина открыла дверь. Коридор и кухня были заполнены густым дымом, голова женщины была окровавлена.

Патрульный охранник вывел пострадавшую на свежий воздух, после чего вернулся в квартиру и обнаружил, что на кухне на плите была оставлена картошка и еда пригорела в сковороде. Охранник выключил плиту и открыл окна, чтобы проветрить помещение. Портативное устройство показало концентрацию угарного газа 2000 частей на миллион, что означает, что если бы патруль приехал на несколько минут позже, то находившаяся в квартире женщина была бы мертва. Скорая помощь доставила женщину в больницу на осмотр.

Советник Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп отметила, что часто люди не реагируют на сработавший датчик, не уходят из помещения и даже не проветривают его. «Люди по-прежнему считают, что смогут почувствовать запах угарного газа или увидят газ, и не желают понять, что обнаружить газ способен только датчик», – подчеркнула она.

Несчастные случаи, вызванные угарным газом, в 2020–2022 годах В 2020 году в ходе 45 происшествий погибли девять человек, 53 пострадали. В 2021 году из-за отравления угарным газом погибли пять человек (в том числе один ребенок) – в ходе пяти разных происшествий. Пострадали 47 человек (в том числе шестеро детей) в ходе 41 происшествия. В 2020–2022 годах самой частой причиной отравления угарным газом было то, что человек слишком рано закрывал задвижку топочной камеры. В 2022 году по причине угарного газа проблемы со здоровьем возникли как минимум у 47 человек. Данные о летальных случаях пока не подтверждены. Источник: Спасательный департамент