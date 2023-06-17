В Мустамяэ начинается продажа квартир в новом жилом комплексе

По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, начало нового этапа продаж демонстрирует, что потребность в качественных новых квартирах существует, даже когда рынок недвижимости в целом находится в сложной ситуации.

«Спрос на новые квартиры в Мустамяэ всегда был выше, чем в других районах Таллинна, поскольку большей части недвижимости здесь почти 50 лет, а новых проектов тут довольно мало. Поэтому мы видим, что новый этап строительства является ожидаемым и необходимым решением даже в нынешней рыночной ситуации», - пояснил Лааноя.

На территории бывшего садоводства Кадака растет совершенно новый квартал Уус-Мустамяэ, где на сегодняшний день построено уже более 500 квартир. В этом году по адресу Айанди, 16, будут сданы 65 квартир, и почти половина из них уже обрела владельца. Также этой осенью на улице Айанди будут готовы первые 99 квартир, предназначенные исключительно для сдачи в аренду.