Разработанное в Израиле программное обеспечение, которым также пользуется эстонская полиция, способно восстановить фотографии, сообщения и все что угодно даже с разбитого вдребезги смартфона. Подробности узнала репортер передачи Kuuuurija Кристийна Рейманд.
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ВИДЕО ⟩ Эстонская полиция может восстановить удаленные данные даже с разбитого вдребезги телефона
Только недавно на судебном заседании по делу Porto Franco говорилось о том, как полиция безопасности (КаПо) перехватывала сообщения и электронные письма с телефона сына бизнесмена Хиллара Тедера Рауно. Делалось это с помощью инструмента цифровой криминалистики – программы Cellebrite. Тогда, кстати, сотрудник КаПо признался в зале суда, что точно не знает, как копируется содержимое мобильного телефона с помощью этой программы. Утверждается, что это коммерческая тайна производителя.