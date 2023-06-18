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ВИДЕО ⟩ Эстонская полиция может восстановить удаленные данные даже с разбитого вдребезги телефона

Kuuuurija
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Израильское программное обеспечение позволяет восстанавливать удаленные изображения, сообщения и много другой информации даже с разбитых молотком телефонов.
Израильское программное обеспечение позволяет восстанавливать удаленные изображения, сообщения и много другой информации даже с разбитых молотком телефонов. Фото: Kuvatõmmis/"Kuuuurija"

Разработанное в Израиле программное обеспечение, которым также пользуется эстонская полиция, способно восстановить фотографии, сообщения и все что угодно даже с разбитого вдребезги смартфона. Подробности узнала репортер передачи Kuuuurija Кристийна Рейманд.

Только недавно на судебном заседании по делу Porto Franco говорилось о том, как полиция безопасности (КаПо) перехватывала сообщения и электронные письма с телефона сына бизнесмена Хиллара Тедера Рауно. Делалось это с помощью инструмента цифровой криминалистики – программы Cellebrite. Тогда, кстати, сотрудник КаПо признался в зале суда, что точно не знает, как копируется содержимое мобильного телефона с помощью этой программы. Утверждается, что это коммерческая тайна производителя.

Если погуглить Cellebrite, то мы узнаем о нескольких гнусных преступлениях, раскрытых благодаря этому программному обеспечению. Например, в 2021 году в Бразилии убили четырехлетнего мальчика, в убийстве которого обвинили его мать и отчима. Однако с помощью Cellebrite удалось восстановить удаленные преступниками сообщения в WhatsApp и поймать настоящего убийцу ребенка.

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