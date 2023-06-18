ВИДЕО ⟩ Эстонская полиция может восстановить удаленные данные даже с разбитого вдребезги телефона

Только недавно на судебном заседании по делу Porto Franco говорилось о том, как полиция безопасности (КаПо) перехватывала сообщения и электронные письма с телефона сына бизнесмена Хиллара Тедера Рауно. Делалось это с помощью инструмента цифровой криминалистики – программы Cellebrite. Тогда, кстати, сотрудник КаПо признался в зале суда, что точно не знает, как копируется содержимое мобильного телефона с помощью этой программы. Утверждается, что это коммерческая тайна производителя.