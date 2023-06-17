В Финляндии многие продукты питания уже намного дешевле, чем в Эстонии. Почему возникла такая ситуация и как мы можем извлечь из этого выгоду?
Что не так с ценами в продуктовых магазинах? Жительница Таллинна по-своему борется с жадностью торговцев
В силу обстоятельств Юлия из Таллинна ездит в Финляндию каждые несколько недель, и каждый раз, на обратном пути ее машина становится тяжелее. Так уже несколько лет. Некоторые продукты питания в Финляндии просто дешевле. Во-первых, конечно, сыр - по словам Юлии, сыр в Финляндии можно купить за 6,60 кг. «Даже при самой лучшей скидочной кампании у нас его по такой цене не купить!» - говорит она.
Затем масло, особенно безлактозное - если знать магазины, его можно купить в Финляндии чуть больше семи евро за килограмм. Юлия всегда также привозит гель для посудомоечной машины и пятислойную туалетную бумагу, которые стоят в Финляндии почти вдвое дешевле, чем в эстонских розничных сетях.
«Полные цены здесь выше всякого понимания», - считает Юлия, которая, конечно же, следит за скидками.
Раньше Юлия не покупала мясо в Финляндии, а теперь покупает. Цены сравнялись, а Юлии нравится щелкнуть по носу жадных эстонских торговцев. Если есть термопакет, из Финляндии можно привезти даже фарш. Положительным моментом является то, что в Финляндии всегда указывается жирность фарша, а также здорово, что сервис в Финляндии намного дружелюбнее, чем в Эстонии.
Раньше Юлия не покупала мясо в Финляндии, а теперь покупает. Цены сравнялись, а Юлии нравится щелкнуть по носу жадных эстонских торговцев.
Правда, в Финляндии не все дешевле, чем у нас - кроме алкоголя и сигарет, почему-то в стране тысячи озер очень дорогая, например, питьевая вода. Однако, по мнению Юлии, разумно привозить какао из Финляндии: «Я везу свекрови ящиками, поскольку килограммовая упаковка в Финляндии стоит 4,25, а у нас можно купить 700 грамм за 3,99, и это называется ценой со скидкой».
В машине Юлии также всегда есть блоки прохладительных напитков, маленькие банки которых в Финляндии можно купить по очень хорошей цене: упаковку из 24 банок можно приобрести примерно за десять евро. Тару она отвозит обратно в Финляндию в следующую поездку, когда едет уже в пустой машине.
Встреча с мощным финским огурцом
В отличие от Юлии, у меня нет машины. Также нет знаний, как найти продуктовые магазины с самыми выгодными ценами. Посреди жаркого июньского дня я стою в центре Хельсинки и начинаю прочесывать продуктовые магазины, чтобы положить в корзину то, что кажется дешевым.
Во-первых, конечно же, бананы, самая архетипический привозимый из Финляндии товар, чей аппетитный запах дефицита сводил с ума людей конца советской эпохи. Я покупаю бананы Chiquita в финской сети магазинов Alepa по цене 1,79 кг и только в Таллинне понимаю, что меня надули - в Эстонии могло быть дешевле. Но органический банан в Финляндии ненамного дороже.
В Финляндии довольно много продуктов, в которых этический аргумент и цена находятся в лучшем балансе. Например, с эстонской ценной находится в той же категории молоко коров свободного выгула - я покупаю литр молока счастливых коров в K-Market за 1,59 (в то время как обезжиренное было бы намного дешевле) и 1,25-килограммовая упаковка финского сыра, который в своей пластиковой упаковке похож на желтую взрывчатку, но в огромном количестве стоит всего 7,79. Я также покупаю кофе чрезвычайно дешево: цена полкилограммовой упаковки всего 3,29.
Почему в Финляндии все товары мне продают добродушные и довольные жизнью продавцы, в то время как типичный эстонский кассир такой угрюмый, как будто его вот-вот в бочке столкнут с водопада?
Выгодные покупки продолжаются в S-Market, где финские огурцы стоят всего 1,75 евро за килограмм. Таким образом, цена одного мощного огурца составляет всего 69 центов. Финские помидоры также очень дешевые - всего 1,89 евро за килограмм. Почему эстонские огурцы и помидоры совсем в другом ценовом диапазоне?
Взгляд останавливается на йогурте из крыжовника La Crema марки TERE, почему по другую сторону залива он стоит всего 0,79 за упаковку - цена, которую давно не видели в стране производства в Эстонии. Полкилограммовая упаковка парагвайских персиков стоит 99 центов.
Неподалеку, в Lidl (магазины этой торговой сети в Хельсинки есть и в центре), восемь круглых ломтиков хлеба Retkieväs при 30-процентной скидке стоят всего 52 цента. Можно купить 400 граммов макарон за 39 центов, а килограмм мытого (!!!) картофеля - 63 цента. Однако своеобразным рекордсменом становится Siti cola, полтора литра которой стоят всего 39 центов. Правда, к цене прибавляется залог в размере 40 центов за тару, но его можно вернуть.
Перетаскивание мешков на корабль оказалось тяжелым, в результате падения пачка цельного молока Arla стоимостью 1,19 начинает протекать, а рисовый пирог стоимостью 39 центов не вызывает из-за своего вкуса большого восторга. Тем не менее, многие продукты получены по доступным ценам. И почему в Финляндии все товары мне продают добродушные и довольные жизнью продавцы, в то время как типичный эстонский кассир такой угрюмый, как будто его вот-вот в бочке столкнут с водопада?
Я знаю, что эстонские экономисты обычно отвечают на эти загадки утешительно-оптимистическим восклицанием «рынок все расставит по своим местам» или в случае, если уже в течение длительного времени рынок, кажется, не в состоянии что-то исправить, с извиняющимся заявлением «у нас здесь очень маленький рынок». Но давайте спросим о причинах непосредственно у владельцев магазинов.
Эстонские торговцы: самое сумасшедшее повышение цен позади
Руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Peremarket Кристийна Тамберг заявляет, что в целом в Эстонии большинство продуктов все-таки дешевле, чем в Финляндии. Как одну из основных причин существующей разницы в ценах она называет разную ставку налога с оборота, которая составляет 14 процентов в Финляндии и 20 процентов в Эстонии. Тамберг также отмечает, что для производителей увеличились как стоимость большей части сырья, используемого в производстве, так и расходы на производство, и эти изменения не были одинаковыми в разных странах.
Директор Stockmann Марге Тюрнер объясняет, что Финляндия как более крупный рынок меньше зависит от импорта, и, кроме того, у финского правительства другие меры поддержки предприятий, чем у нас. В дополнение к обычным причинам (стоимость энергии, общая инфляция и т. д.) она связывает высокие цены в Эстонии с нехваткой экспертов в сфере торговли, что, в свою очередь, оказывает давление на рост расходов на зарплаты.
В Финляндии не все дешевле, чем у нас - кроме алкоголя и сигарет, почему-то в стране тысячи озер очень дорогая, например, питьевая вода.
В свою очередь, руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески считает, что опубликованные в прессе сравнения покупательских корзин, которые выборочно показывают финские продукты более выгодно, чем эстонские, методологически слабы.
«Есть определенные продукты питания, которые в Финляндии можно купить дешевле», - соглашается Вески, но отмечает, что при сравнении цен Prisma, работающей на финском рынке, в Финляндии и Эстонии, сравнение цен часто включает в себя товары собственной марки в крупных объемах. Например, при ввозе в Эстонию финских товаров под собственной торговой маркой возникают дополнительные логистические затраты.
«Чем больше объем, тем доступнее цена за единицу», - напоминает Вески, по словам которого, нецелесообразно сравнивать уровень цен магазин дешевых распродаж и крупного магазина, поскольку объем вложенных инвестиций и модели действий очень разные.
Ни один из опрошенных участников рынка не раскрывает, сколько владельцы магазинов зарабатывают на продуктах питания в Эстонии, но, по данным Департамента статистики, средняя маржа торговых центров в первом квартале 2023 года (23,6 процента) была немного ниже средней маржи для, например, 2021 года (23,9 процента).
По оценке Вески, длившееся долго повышение цен сейчас начало успокаиваться, и, по прогнозам, май был последним месяцем, когда цены выросли более чем на 20 процентов. Вески также указывает, что, например, цены на свежую рыбу и рыбопродукты в целом упали, первые падения коснулись и цен на свежее молоко и молочные продукты, подорожание хлеба и хлебобулочных изделий уже затормозилось. При этом в последние месяцы наибольший рост цен приходится на категорию готовых продуктов и кондитерских товаров, но Вески считает, что и здесь достигнут потолок роста цен.
Однако Юлия, которая в шутку называет себя «маленькой тихой контрабандисткой», продолжает возить еду из Финляндии на машине, среди ее друзей и подруг все больше заинтересованных. Один из них, пекарь по профессии, недавно попросил привезти в Эстонию, например, сыр и совсем не маленькое количество: сразу десять упаковок.