Что не так с ценами в продуктовых магазинах? Жительница Таллинна по-своему борется с жадностью торговцев

В силу обстоятельств Юлия из Таллинна ездит в Финляндию каждые несколько недель, и каждый раз, на обратном пути ее машина становится тяжелее. Так уже несколько лет. Некоторые продукты питания в Финляндии просто дешевле. Во-первых, конечно, сыр - по словам Юлии, сыр в Финляндии можно купить за 6,60 кг. «Даже при самой лучшей скидочной кампании у нас его по такой цене не купить!» - говорит она.

Затем масло, особенно безлактозное - если знать магазины, его можно купить в Финляндии чуть больше семи евро за килограмм. Юлия всегда также привозит гель для посудомоечной машины и пятислойную туалетную бумагу, которые стоят в Финляндии почти вдвое дешевле, чем в эстонских розничных сетях.

«Полные цены здесь выше всякого понимания», - считает Юлия, которая, конечно же, следит за скидками.

Раньше Юлия не покупала мясо в Финляндии, а теперь покупает. Цены сравнялись, а Юлии нравится щелкнуть по носу жадных эстонских торговцев. Если есть термопакет, из Финляндии можно привезти даже фарш. Положительным моментом является то, что в Финляндии всегда указывается жирность фарша, а также здорово, что сервис в Финляндии намного дружелюбнее, чем в Эстонии.

Раньше Юлия не покупала мясо в Финляндии, а теперь покупает. Цены сравнялись, а Юлии нравится щелкнуть по носу жадных эстонских торговцев.