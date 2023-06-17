Количество отравившихся суррогатным сидром в России достигло 106 человек, 36 из них погибли

«Отравление суррогатным алкоголем - нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», - цитирует РИА Новости слова Мурашко.

Министр добавил, что 19 человек остаются на стационарном лечении.

О первых случаях отравления напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах России стало известно в начале июня. Случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, Чувашии и Удмуртии. В напитке выявили примеси метанола и этилбутирата.