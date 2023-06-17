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Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 54-летнего Семена

rus.postimees.ee
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Фото: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 54-летнего Семена, который покинул больницу в Пыльва.

Сегодня около восьми часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что ночью больницу в Пыльва покинул 54-летний Семен. Его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Полиция побеседовала с его родственниками и проверила места, куда он мог пойти, но, к сожалению, его пока не нашли.

Семен ростом около 175 см, у него крупное телосложение и темные волосы. Он был одет в темно-синюю рубашку, коричневые брюки и красные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Семена, или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112. 

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