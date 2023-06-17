Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 54-летнего Семена

Сегодня около восьми часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что ночью больницу в Пыльва покинул 54-летний Семен. Его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Полиция побеседовала с его родственниками и проверила места, куда он мог пойти, но, к сожалению, его пока не нашли.

Семен ростом около 175 см, у него крупное телосложение и темные волосы. Он был одет в темно-синюю рубашку, коричневые брюки и красные кроссовки.