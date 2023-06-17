«З» - зависть ⟩ Финским квартиросъемщикам крупно повезло

«В очень жаркие дни можно получить скидку в размере 10-20%, если уже сделано все, чтобы охладить квартиру. Например, ее проветривали, а шторы держали закрытыми», - говорит Санна Хьюз, руководитель Финской ассоциации арендодателей.

В организацию напрямую просьбы о снижении арендной платы не поступали, но Хьюз слышала о некоторых случаях от членов ассоциации.

«Конечно, у ряда жильцов квартира сильно нагревается, но скидка составляет всего несколько евро в день, поэтому не все сообщают об этом арендодателю»,- отметила она.

Хьюз советует связываться с арендодателем и сообщать о всех днях, когда условия проживания являются неудовлетворительными. Снижение арендной платы не может быть применено задним числом, а только с момента информирования арендодателя.

Владелец недвижимости также имеет право прийти и проверить недостатки, но Хьюз не видит необходимости так поступать в условиях длительной жары.

«Вместо того, чтобы делать скидку, домовладелец может купить кондиционер, чтобы охладить жилье до допустимой температуры», – отмечает Хьюз.