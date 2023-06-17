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«З» - зависть ⟩ Финским квартиросъемщикам крупно повезло

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

А вы знали? В Финляндии можно сэкономить на аренде квартиры, если в ней жарко. Тогда квартиросъемщик имеет право на снижение арендной платы. По закону, скидка предоставляется в дни, когда температура превышает +32 градуса, передает Yle.

«В очень жаркие дни можно получить скидку в размере 10-20%, если уже сделано все, чтобы охладить квартиру. Например, ее проветривали, а шторы держали закрытыми», - говорит Санна Хьюз, руководитель Финской ассоциации арендодателей.

В организацию  напрямую просьбы о снижении арендной платы не поступали, но Хьюз слышала о некоторых случаях от членов ассоциации.

«Конечно, у ряда жильцов квартира сильно нагревается, но скидка составляет всего несколько евро в день, поэтому не все сообщают об этом арендодателю»,- отметила она.

Хьюз советует связываться с арендодателем и сообщать о всех днях, когда условия проживания являются неудовлетворительными. Снижение арендной платы не может быть применено задним числом, а только с момента информирования арендодателя.

Владелец недвижимости также имеет право прийти и проверить недостатки, но Хьюз не видит необходимости так поступать в условиях длительной жары.

«Вместо того, чтобы делать скидку, домовладелец может купить кондиционер, чтобы охладить жилье до допустимой температуры», – отмечает Хьюз.

На этой неделе в некоторых местах на юге Финляндии столбик термометра преодолел отметку в 30 градусов. 

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