«З» - зависть ⟩ Финским квартиросъемщикам крупно повезло

А вы знали? В Финляндии можно сэкономить на аренде квартиры, если в ней жарко. Тогда квартиросъемщик имеет право на снижение арендной платы. По закону, скидка предоставляется в дни, когда температура превышает +32 градуса, передает Yle.
«В очень жаркие дни можно получить скидку в размере 10-20%, если уже сделано все, чтобы охладить квартиру. Например, ее проветривали, а шторы держали закрытыми», - говорит Санна Хьюз, руководитель Финской ассоциации арендодателей.
В организацию напрямую просьбы о снижении арендной платы не поступали, но Хьюз слышала о некоторых случаях от членов ассоциации.
«Конечно, у ряда жильцов квартира сильно нагревается, но скидка составляет всего несколько евро в день, поэтому не все сообщают об этом арендодателю»,- отметила она.
Хьюз советует связываться с арендодателем и сообщать о всех днях, когда условия проживания являются неудовлетворительными. Снижение арендной платы не может быть применено задним числом, а только с момента информирования арендодателя.
Владелец недвижимости также имеет право прийти и проверить недостатки, но Хьюз не видит необходимости так поступать в условиях длительной жары.
«Вместо того, чтобы делать скидку, домовладелец может купить кондиционер, чтобы охладить жилье до допустимой температуры», – отмечает Хьюз.
На этой неделе в некоторых местах на юге Финляндии столбик термометра преодолел отметку в 30 градусов.