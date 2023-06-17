Видео ⟩ Купивший за пятьдесят долларов старое кресло тиктокер продал его по цене квартиры

Изношенное и порванное старое кожаное кресло оказалось настоящим сокровищем. Миллер подробно рассказывает историю покупки и продажи этого предмета мебели в TikTok.

Любитель дизайна и антиквариата из Лос-Анджелеса часто просматривает приложение Facebook Marketplace в поисках доступных по цене предметов декора и мебели, на перепродаже которых он может время от времени заработать.

«Когда я впервые увидел кресло, мне понравились цвет кожи и его действительно интересная форма, поэтому я захотел узнать о нем больше», — сказал 33-летний Миллер в интервью The Post.

Миллер признает, что он не является экспертом, но у него хороший глаз. Порванная кожа его не остановила: он заявил, что знает лучших реставраторов, которые восстанавливали кожу настолько хорошо, что она выглядела абсолютно безупречно.

Оказалось, что это антикварное датское кресло, датированное примерно 1935 годом. На торгах в аукционных домах подобные уходят за десятки тысяч евро в зависимости от цвета и состояния кожи.