Видео ⟩ Купивший за пятьдесят долларов старое кресло тиктокер продал его по цене квартиры

Лучшую покупку в своей жизни совершил Джастин Миллер, когда приобрел на Marketplace в Facebook старое кожаное кресло за 50 долларов.
Изношенное и порванное старое кожаное кресло оказалось настоящим сокровищем. Миллер подробно рассказывает историю покупки и продажи этого предмета мебели в TikTok.
Любитель дизайна и антиквариата из Лос-Анджелеса часто просматривает приложение Facebook Marketplace в поисках доступных по цене предметов декора и мебели, на перепродаже которых он может время от времени заработать.
«Когда я впервые увидел кресло, мне понравились цвет кожи и его действительно интересная форма, поэтому я захотел узнать о нем больше», — сказал 33-летний Миллер в интервью The Post.
Миллер признает, что он не является экспертом, но у него хороший глаз. Порванная кожа его не остановила: он заявил, что знает лучших реставраторов, которые восстанавливали кожу настолько хорошо, что она выглядела абсолютно безупречно.
@miztermiller Can’t believe I just found this amazing designer chair on Facebook Marketplace for $50! Could be worth $100,000 🙃 #homedecor #interiordesign #diy #homerenovation #thrifted #vintage #thrifthaul #facebookmarketplace #antiques ♬ love nwantinti (ah ah ah)
Оказалось, что это антикварное датское кресло, датированное примерно 1935 годом. На торгах в аукционных домах подобные уходят за десятки тысяч евро в зависимости от цвета и состояния кожи.
Однако Миллер получил больше, чем рассчитывал: счастливый новый владелец заплатил за кресло почти 108 000 долларов (107 000 евро).