Фото ⟩ Внедорожник и легковушка не поделили дорогу

В субботу, 17 июня, около 11.10 на 48-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Мустивере в волости Вильянди в Вильяндимаа, произошло ДТП: столкнулись внедорожник Volvo и легковой автомобиль Renault. В аварии никто не пострадал.