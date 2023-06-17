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Фото ⟩ Внедорожник и легковушка не поделили дорогу

Трийн Лойде
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В субботу, 17 июня, около 11.10 на 48-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Мустивере в волости Вильянди в Вильяндимаа, произошло ДТП: столкнулись внедорожник Volvo и легковой автомобиль Renault. В аварии никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault хотел повернуть налево в сторону заправки Olerex, но не заметил внедорожник Volvo, в результате чего машины столкнулись.

Медики скорой помощи осмотрели находившихся в машинах людей, никто не пострадал. Некоторое время движение на месте аварии было нарушено.

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.

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