Агрессивная война России в Украине потрясла самосознание Франции и Германии и влияет на всю будущую архитектуру Евросоюза, пишет в опубликованном вчера номере британский еженедельник The Economist.

Германия и Франция поставили перед собой цель найти точки соприкосновения, чтобы определить будущее Европейского союза. В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц принимал президента Франции Эммануэля Макрона в своем родном городе Потсдаме. Официальный государственный визит Франции в Германию запланирован на июль.