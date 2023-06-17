В этих европейских городах туристов больше, чем местных жителей

По данным исследования, проведенного сайтом Holidu, рекомендующим места отдыха, самым многолюдным туристическим направлением является хорватский город Дубровник. В то время как некоторые европейские города летом более переполнены, чем Дубровник, исторический хорватский город имеет самую большую разницу между количеством путешественников и количеством местных жителей в пик туристического сезона, пишет Express.

Dubrovnik. Фото: Simun Ascic/Shutterstock

Популярные города Италии, Греции и Бельгии также попали в список, в то время как направления в Великобритании, например, которые встречаются довольно часто, остались за пределами первой десятки. Городам, попавшим в этот список, угрожает чрезмерный туризм, который оказывает давление на местных жителей, вынужденных справляться с пробками, чрезмерным шумом и ростом цен на недвижимость.

Города, в которых в пик туристического сезона туристов больше, чем местных жителей Дубровник, Хорватия Венеция, Италия Брюгге, Бельгия Родос, Греция Рейкьявик, Исландия Флоренция, Италия Ираклион, Греция Амстердам, Нидерланды Дублин, Ирландия Таллинн, Эстония

Июль и август - пик туристического сезона, когда на каждого местного жителя в Дубровнике приходится около 36 туристов. Хорватский город по-своему борется с наплывом туристов, вводя запрет на провоз чемоданов на колесах в историческом старом городе. Кроме того, туристы могут быть крупно оштрафованы за употребление алкоголя вблизи общественных охраняемых зон, таких как школы.

Венеция заняла второе место в списке и также является одним из самых туристических городов Европы, где на каждого жителя приходится 21 турист. Популярный итальянский город также пытается сократить количество туристов, запрещая круизные суда и взимая дополнительную плату с туристов, приезжающих всего на один день.

Венеция. Фото: Shutterstock

В бельгийском городе Брюгге также сложилась ситуация, когда на одного жителя города приходится 21 турист, а греческий город Родос борется с аналогичными показателями.

Рейкьявик, возможно, не для всех является идеальным местом летнего отдыха, но столица Исландии - одна из самых оживленных в Европе, с 16 туристами на душу населения.