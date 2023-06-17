В этих европейских городах туристов больше, чем местных жителей

Путешествуя летом по популярным европейским городам, обычно приходится учитывать большое скопление людей. Для того, чтобы узнать, как избежать некоторых наиболее переполненных городов или учесть загруженность дорог, было проведено исследование, которое показало, в каких городах в пик туристического сезона туристов больше, чем местных жителей.
По данным исследования, проведенного сайтом Holidu, рекомендующим места отдыха, самым многолюдным туристическим направлением является хорватский город Дубровник. В то время как некоторые европейские города летом более переполнены, чем Дубровник, исторический хорватский город имеет самую большую разницу между количеством путешественников и количеством местных жителей в пик туристического сезона, пишет Express.
Популярные города Италии, Греции и Бельгии также попали в список, в то время как направления в Великобритании, например, которые встречаются довольно часто, остались за пределами первой десятки. Городам, попавшим в этот список, угрожает чрезмерный туризм, который оказывает давление на местных жителей, вынужденных справляться с пробками, чрезмерным шумом и ростом цен на недвижимость.
Города, в которых в пик туристического сезона туристов больше, чем местных жителей
- Дубровник, Хорватия
- Венеция, Италия
- Брюгге, Бельгия
- Родос, Греция
- Рейкьявик, Исландия
- Флоренция, Италия
- Ираклион, Греция
- Амстердам, Нидерланды
- Дублин, Ирландия
- Таллинн, Эстония
Июль и август - пик туристического сезона, когда на каждого местного жителя в Дубровнике приходится около 36 туристов. Хорватский город по-своему борется с наплывом туристов, вводя запрет на провоз чемоданов на колесах в историческом старом городе. Кроме того, туристы могут быть крупно оштрафованы за употребление алкоголя вблизи общественных охраняемых зон, таких как школы.
Венеция заняла второе место в списке и также является одним из самых туристических городов Европы, где на каждого жителя приходится 21 турист. Популярный итальянский город также пытается сократить количество туристов, запрещая круизные суда и взимая дополнительную плату с туристов, приезжающих всего на один день.
В бельгийском городе Брюгге также сложилась ситуация, когда на одного жителя города приходится 21 турист, а греческий город Родос борется с аналогичными показателями.
Рейкьявик, возможно, не для всех является идеальным местом летнего отдыха, но столица Исландии - одна из самых оживленных в Европе, с 16 туристами на душу населения.
Хотя Таллинн также входит в первую десятку, его положение не столь пугающе по сравнению с другими известными европейскими городами. По данным Holidu, в столице Эстонии летом на одного жителя приходится около 10 туристов.