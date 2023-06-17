Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Автомобиль чемпиона Эстонии, попавший в аварию в Испании, загорелся

, спортивный репортер
Facebook Twitter
Comments
Алексей Лукьянюк попал в аварию в Испании, в которой разбил раллийный автомобиль его друга.
Алексей Лукьянюк попал в аварию в Испании, в которой разбил раллийный автомобиль его друга. Фото: Kuvatõmmis videost

Российский раллист Алексей Лукьянюк, чемпион Эстонии по ралли 2014 года, попал в аварию в Испании перед ралли Оуренсе.

Двукратный чемпион Европы выступал в Испании на Peugeot 208 Rally4 своего протеже Александра Семенова. На одном из поворотов он потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный столб.

Оба мужчины остались невредимыми и ждали помощи. При этом Семенову удалось без проблем выбраться из машины, а вот у Лукьянюка при столкновении замкнуло дверь.

Естественно, на место происшествия прибежали очевидцы и попытались открыть ее. После недолгих попыток автомобиль вспыхнул и был охвачен пламенем.

Лукьянюк - российский ас ралли, который публично заявил о своем неприятии войны в Украине. Он также приостановил свою карьеру и не участвовал в соревнованиях с 2021 года.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх