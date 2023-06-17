Видео ⟩ Автомобиль чемпиона Эстонии, попавший в аварию в Испании, загорелся

Российский раллист Алексей Лукьянюк, чемпион Эстонии по ралли 2014 года, попал в аварию в Испании перед ралли Оуренсе.
Двукратный чемпион Европы выступал в Испании на Peugeot 208 Rally4 своего протеже Александра Семенова. На одном из поворотов он потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный столб.
Оба мужчины остались невредимыми и ждали помощи. При этом Семенову удалось без проблем выбраться из машины, а вот у Лукьянюка при столкновении замкнуло дверь.
Естественно, на место происшествия прибежали очевидцы и попытались открыть ее. После недолгих попыток автомобиль вспыхнул и был охвачен пламенем.
Лукьянюк - российский ас ралли, который публично заявил о своем неприятии войны в Украине. Он также приостановил свою карьеру и не участвовал в соревнованиях с 2021 года.