Садоводам на заметку: как спасти сожженную солнцем траву

Наши люди привыкли стричь газон раз в неделю, да еще и как можно короче. Однако красивый газон гарантирован, если во время скашивания трава срезается только на треть. В сухую погоду стоит косить газон как можно реже, пусть ваше чувство прекрасного немного потерпит.

Преподаватель Ряпинаской школы садоводства Марис Ребане подтверждает, что для начала нужно забыть про покос травы и отправить отдыхать роботы-косилки, которые подходят лишь для подросшей и зеленой травы. «Забудьте о покосе и поваляйтесь в гамаке», - предложила она.

Если вы решили поливать газон, то это нужно делать не каждый день и понемногу опрыскивая, а один-два раза в неделю, но тогда лить не менее 20 литров воды на квадратный метр.