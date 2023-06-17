Садоводам на заметку: как спасти сожженную солнцем траву

Установилась жаркая сухая погода. Журналист портала о сельской жизни Maa Elu советует, как в этих сложных погодных условиях сохранить траву зеленой и можно ли еще спасти траву, которая уже усохла до состояния картофельной кожуры.
Наши люди привыкли стричь газон раз в неделю, да еще и как можно короче. Однако красивый газон гарантирован, если во время скашивания трава срезается только на треть. В сухую погоду стоит косить газон как можно реже, пусть ваше чувство прекрасного немного потерпит.
Преподаватель Ряпинаской школы садоводства Марис Ребане подтверждает, что для начала нужно забыть про покос травы и отправить отдыхать роботы-косилки, которые подходят лишь для подросшей и зеленой травы. «Забудьте о покосе и поваляйтесь в гамаке», - предложила она.
Если вы решили поливать газон, то это нужно делать не каждый день и понемногу опрыскивая, а один-два раза в неделю, но тогда лить не менее 20 литров воды на квадратный метр.
Старая трава переживет засуху даже без полива. Даже если травинки полностью засохнут, первый же хороший дождь возвратит растения к жизни. Однако важно тщательно поливать газон, уложенный прошлой осенью и особенно этой весной. Молодые растения еще не успели нарастить необходимую корневую систему, а когда они засохнут, все усилия по укладке газона пропадут даром. Эта трава никогда не восстановится.