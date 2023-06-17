В кювете найден труп

Дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Индрек Егоров рассказал, что, по словам звонившего, люди увидели в кювете велосипед и человека рядом с ним.

«Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 71-летнего мужчины. Травмы скончавшегося мужчины не указывают на ДТП или насильственные действия, повлекшие его смерть. Точная причина его смерти будет установлена в ходе вскрытия», - сказал он.