Нахальство: в Пярну неизвестные утащили с катеров двигатели

Кражу обнаружили тренеры клуба, которые утром пришли на работу и начали готовиться к выходу на водные тренировки со своими воспитанниками.

По словам члена правления Пярнуского гребного клуба Артура Майера, тренеры сначала подумали, что двигатели забрали на техобслуживание, но когда они подошли к лодкам, стало ясно, что черные двигатели Mercury 20bhp были украдены, так как все провода и трубы были перерезаны, чтобы быстро извлечь двигатель.

По оценкам Майера, на извлечение одного двигателя Mercury F20 EPT весом около 50 килограммов могло уйти около четверти часа.

Катера без моторов. Фото: Arnold Sanglepp/pärnu Sõudeklubi

Неизвестно, в какое время произошла кража. По словам Майера, есть подозрение, что воры унесли двигатели по земле. Утром были оставлены открытыми ворота, которые последний уходящий вечером закрывает за собой.

Майер добавил, что, однако, нет полной уверенности в том, что воры прошли через ворота, поскольку ворота не запираются и их мог открыть кто-то, кто иногда плавает с пирса гребного клуба.

Майер призвал всех, кто видел сегодня ночью какое-либо движение в гребном клубе, сообщить об этом в клуб или в полицию. Записи с камер наблюдения также могут помочь.

По словам члена правления гребного клуба, из-за кражи страдает качество тренировок юных спортсменов, но и безопасность.

«Если ухудшение качества тренировок означает, возможно, более низкое место на соревнованиях, то безопасность важнее: чтобы все вернулись из воды живыми и здоровыми. Движение на реке Пярну стало более оживленным, - сказал Майер. - Прискорбно, что есть люди, которые так откровенно воруют у молодежного спорта».

Мотора нет. Фото: Arnold Sanglepp/pärnu Sõudeklubi

Ночью на пирсе гребного клуба стояли четыре тренерские лодки. Две из них остались нетронутыми. По словам Майера, вопрос о том, как будут проходить тренировки после кражи, еще не решен.

«У нас еще не было возможности обсудить это», - сказал он.