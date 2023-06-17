Неисправный электрический щит чуть не уничтожил жилой дом

«По словам хозяина жилища, он увидел огонь и дым у электрического щита. Он закрыл все окна и двери, вышел на улицу и позвонил в Центр тревоги», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Хенрик Веэнпере.

На пожар выехали спасатели из Ряпина, Пылва и Вярска.

Спасатели вошли в дом в дыхательных аппаратах и потушили загоревшуюся стену и перегородку в спальне. Затем с помощью вентилятора они очистили комнаты от дыма и проверили чердак.

По словам спасателей, пожар начался из-за неисправности старого электрощита.