Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Неисправный электрический щит чуть не уничтожил жилой дом

Маариус Сувисте
, репортер
Facebook Twitter
Comments
Пожар в деревне Линте.
Пожар в деревне Линте. Фото: Lõuna päästekeskus

Вчера в 18:56 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в деревне Линте волости Ряпина.

«По словам хозяина жилища, он увидел огонь и дым у электрического щита. Он закрыл все окна и двери, вышел на улицу и позвонил в Центр тревоги», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Хенрик Веэнпере.

На пожар выехали спасатели из Ряпина, Пылва и Вярска.

Спасатели вошли в дом в дыхательных аппаратах и потушили загоревшуюся стену и перегородку в спальне. Затем с помощью вентилятора они очистили комнаты от дыма и проверили чердак.

По словам спасателей, пожар начался из-за неисправности старого электрощита.

В доме был установлен датчик дыма.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх