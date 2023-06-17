Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Дизайнерские хитрости: превратите свой балкон в летнюю гостиную

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Балкон. Фото иллюстративное.
Балкон. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Кто бы не хотел летом наслаждаться отдыхом на просторной террасе? К сожалению, на лоджиях многоквартирных домов особо не разгуляешься – их площадь, как правило, составляет от двух до шести метров.

Дизайнер интерьера Гетрин Руут поделилась советами, которые помогут превратить маленький балкон в настоящий летний оазис, не требуя от вас особых усилий и значительных денежных вложений.

Живая стена

Торцевые стены на лоджиях обычно являются пространством, которое никак не используется. Если у квартирного товарищества нет возражений, торцевые стены можно обшить вагонкой, оставив между досками небольшие промежутки, чтобы при помощи крючков подвешивать цветочные горшки и ящики. Так вы сможете создать живую стену и выращивать цветы, зелень и даже ягоды. Только не забывайте, что растениям будет требоваться регулярный полив и они не должны весь день находиться под палящим солнцем. Если для возведения живой стены есть какие-то препятствия, альтернативой может стать практичный стеллаж-лестница – его можно установить у торцевой стены и точно так же закрепить на нем цветочные горшки или небольшие ящики.

Аскетично, но симпатично.
Аскетично, но симпатично. Фото: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Свисающая с потолка клубника

У большинства лоджий есть потолок, который обычно никак не используется и ничем не украшается. При желании можно оживить пространство, закрепив на потолке крючки, подвесить на них ампельные цветы или клубнику, а может даже световую гирлянду - зимой она придется кстати.

Ковер на полу

Общая беда многих балконов и лоджий – холодный неуютный пол. Исправить это легко при помощи террасной плитки, которая укладывается на манер пазла. Идеальным напольным покрытием для балкона также станет влагостойкий коврик – лишь бы он соответствовал вашему вкусу.

Цветов много не бывает

Украшенный зеленью и цветами балкон придает дому своеобразный вид и притягивает к себе взгляды окружающих.
Украшенный зеленью и цветами балкон придает дому своеобразный вид и притягивает к себе взгляды окружающих. Фото: Частный архив

На балконе или лоджии можно установить и ящики для цветов, и разного размера цветочные горшки, расположив их на разных уровнях. Цветочные ящики можно закрепить на перилах так, чтобы они находились внутри или снаружи балкона – как вам угодно. В целом можно сказать, что есть одно универсальное правило – даже если на балкон больше ничего не помещается, то цветов много не бывает. Для того чтобы цветущий балкон радовал как можно дольше, следует выбирать цветы в зависимости от того, как расположен балкон относительно сторон света, ведь каким-то из них нужно много солнца, а какие-то любят тень. Предпочтение при этом лучше отдавать менее капризным цветам, которые не требуют открытого грунта и согласны расти в горшке – это, например, анютины глазки, лобелии, бегонии, петунии и пеларгонии.

Типичный вильнюсский балкончик.
Типичный вильнюсский балкончик. Фото: Вера Копти

Ограда из растений

Есть люди, которых не беспокоит, что прохожие или жильцы дома напротив могут заглянуть к ним на балкон, но многие обладатели балконов и лоджий с просматривающимися насквозь ограждениями стараются защититься от посторонних взглядов дополнительным тростниковым забором. Гораздо более стильно балкон будет выглядеть, если поставить у перил горшки или узкие ящики с декоративными злаками разной высоты – такие растения быстро растут, приятно выглядят и в некоторой степени защищают от солнца. Не нравятся злаки – посадите другие высокие растения. В некоторых случаях для того, чтобы защитить от посторонних взглядов, достаточно даже одного куста или дерева в горшке.

Миниатюрная мебель

Если балкон маленький, доступный ассортимент мебели существенно сокращается. Складные стулья и складной стол поместятся даже на большинстве узких балконов, а при необходимости их можно просто сложить и прислонить к стене. Если же в вашем распоряжении лоджия шириной от полутора метров, можно смастерить скамью подходящего размера, поставив ее вдоль узкой стороны и превратив в уютный диванчик при помощи подушек и пледов. Вместо скамьи можете также использовать сундук с крышкой – в нем заодно можно хранить лейки и другой садовый инвентарь. Узкую скамью полноценной длины можно поставить у балконного ограждения, а напротив, под окном, поставить складной столик. Пространство под скамьей можно использовать для хранения – нужно просто подобрать ящики подходящей высоты. Не забывайте, что материалы для балконной мебели нужно выбирать такие, которые не боятся влаги.

Украшенный цветами балкон.
Украшенный цветами балкон. Фото: Shutterstock

Праздник текстиля

Диванные подушки, пледы, воздушные шторы, скатерть и ковер придадут уюта любому помещению. Если балкон маленький, то вовсе не обязательно использовать все перечисленное, но некоторое количество текстильных элементов не повредит ни в коем случае!

Игра красок

Правила, действующие в помещении, за его пределами становятся абсолютно неактуальными. На балконе вы можете сочетать всевозможные краски и стили – используйте горшки разных цветов, старую и новую мебель, экзотический текстиль. Чем красочнее балкон или лоджия, тем более летним будет настроение.

Богемная атмосфера

На вершине популярности в оформлении балконов сейчас стиль бохо. Он выглядит так, словно мебель, растения, текстиль и другие элементы дизайна будто оказались вместе по воле случая. На самом деле для того, чтобы добиться такого эффекта, придется приложить немало усилий, но результат вас не разочарует.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх