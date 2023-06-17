ФОТО ⟩ Дизайнерские хитрости: превратите свой балкон в летнюю гостиную

Цветов много не бывает

На балконе или лоджии можно установить и ящики для цветов, и разного размера цветочные горшки, расположив их на разных уровнях. Цветочные ящики можно закрепить на перилах так, чтобы они находились внутри или снаружи балкона – как вам угодно. В целом можно сказать, что есть одно универсальное правило – даже если на балкон больше ничего не помещается, то цветов много не бывает. Для того чтобы цветущий балкон радовал как можно дольше, следует выбирать цветы в зависимости от того, как расположен балкон относительно сторон света, ведь каким-то из них нужно много солнца, а какие-то любят тень. Предпочтение при этом лучше отдавать менее капризным цветам, которые не требуют открытого грунта и согласны расти в горшке – это, например, анютины глазки, лобелии, бегонии, петунии и пеларгонии.